0553 313 94 23

Rum yönetiminden KKTC yasağı

Rum Gümrük Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasındaki akaryakıt fiyatlarındaki farklar nedeniyle sınır kapılarında önlem alma kararı aldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:33
Rum yönetiminden KKTC yasağı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde dövizde yaşanan yükselme nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki artış, Rumları KKTC'ye yönlendirdi. Rum taksicilerin ve özel araç sahiplerinin fiyat farkı nedeniyle KKTC'de araçlarına akaryakıt aldığı eleştrileri üzerine Rum İçişleri Bakanlığı ile Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı yetkilileri özel bir toplantı yaptı. Toplantıda KKTC'den akaryakıt alanlara yönelik yaptırımların uygulanması kararı çıktı. KKTC'den alınan akaryakıtlar nedeniyle, Rum ekonomisin zarar ettiği belirtildi.

Alınan kararların ardından Gümrük Dairesi'ne sınırlarda denetimleri sıkılaştırma talimatı verildi. Denetimlerde, KKTC'den akaryakıt alanların tespit edilmesi, gerekli cezaların kesilmesi istendi.

Buna göre; KKTC'ye geçip deposu dolu olarak geri dönenlere 50 bin Euro'ya kadar para cezası verilecek, araçlarına el konulabilecek.

Rum medyası da gelişmeye geniş yer verdi. Güney'in önemli gazetelerinden Politis, 'Sahte akaryakıt' krizi olarak verdiği haberinde; sürecin bir taksi şirketinin akaryakıtlarını KKTC'den almasıyla başladığını belirtti. Taksi şirketinin araçlarında yapılan denetimlerde, depoların KKTC'den doldurulduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Uygulamayı da eleştiren gazete, 'Deposunun yarısını KKTC'de, yarısını da Güney Kıbrıs'ta dolduranların durumları ne olacak?, Kıbrıslı Rum sürücüler, KKTC'de yakıtlarının tükendiğini ve oradaki istasyonlardan akaryakıt almaya mecbur kaldıklarını söylerlerse ne olacak?' sorularını sordu.

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Güney Kıbrıs'ta kurşunsuz 95 1,232 euro, kurşunsuz 98 1,286 euro, dizel ise 1,243 eurodan, KKTC'de ise; kurşunsuz 95 4,30 TL, Kurşunsuz 98 4,48 TL, dizel ise 4,13 TL'den satılıyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 14:33
  1. Güney Kıbrıs Rum Kesimi
  2. KKTC
  3. akaryakıt yasağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...