Rum Yönetimi’ndenFatih sondaj gemi personeline tutuklama kararı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mayıs ayından beridir Kıbrıs adasının36 ila 50 deniz mili açıklarındabulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisindeyasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile tutuklama kararı çıkardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih Sondaj gemisinde görevlipersoneli ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,(TPAO) ile işbirliği yapanşirket yetkilileriile birlikte 25 personeli ve gemi mürettebatıhakkında ki tutuklama kararında

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kendi deniz bölgesinde izinsiz olduğunu gerekçe göstererek uluslararası alanda girişim başlattığı öne sürüldü.

Fatih sondaj gemisinde İngiltere ile Türkiye’den personel bulunduğu ve Türkiye’nin bu aşamada, ikisi Amerikan biri Hırvat olmak üzere, sondaj konularında uzman üç şirketle işbirliği yaptığı ve bu çalışanlar ile şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.