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Rum siyasi parti liderleri, Akıncı'nın önerisini reddetti

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in bilgilendirdiği Rum siyasi liderler, "hidrokarbonlar" konusunda ortak komite kurulması önerisini kabul etmedi

16 Temmuz 2019 Salı 15:40
Rum siyasi parti liderleri, Akıncı'nın önerisini reddetti

ANKARA (AA) - Güney Kıbrıs Rum yönetimi siyasi parti liderlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "hidrokarbonlar" konusunda ortak komite kurulması önerisini reddettiği bildirildi.

CyprusMail'in haberine göre, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Limasol'da öneri hakkında bilgilendirdiği Rum siyasi liderler, ortak komite kurulması teklifine karşı çıktı.

Anastasiadis ile siyasi liderler arasındaki görüşme yaklaşık 3 saat sürerken, toplantı sonunda Anastasiadis'in müsteşarı Vasilis Palmas tarafından ortak açıklama okundu.

Palmas, siyasi liderlerin, Akıncı'nın önerisinin, "Kıbrıs meselesinin özünden uzaklaşıldığı, teklifin bir bütün olarak Kıbrıs Rum yönetimi ve halkının çıkarlarına hizmet etmeyen koşullar içerdiği" gerekçesiyle kabul edilemeyeceğini dile getirdiğini aktardı.

- KKTC'nin hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 13 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Anastasiadis'e, hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni öneri sunmuştu.

Akıncı'nın önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyordu.

Türkiye, Fatih sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığında; Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Yavuz sondaj gemisiyle de KKTC'nin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:40
  1. Akıncı
  2. Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği
  3. hidrokarbonlar
  4. Kıbrıs
  5. Kıbrıs meselesi
  6. KKTC'nin hidrokarbon önerisi
  7. ortak komite
  8. Rum siyasi liderler

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