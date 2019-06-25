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Rum Lider Hristofyas toprağa verildi

Güney Kıbrıs Yönetimi eski liderlerinden Dimitris Hristofyas son yolculuğuna uğurlandı.

25 Haziran 2019 Salı 21:22
Rum Lider Hristofyas toprağa verildi

Güney Kıbrıs Yönetimi eski liderlerinden Dimitris Hristofyas son yolculuğuna uğurlandı. Hristofyas’ın cenaze törenine Kuzey Kıbrıs’tan çok sayıda siyasi katıldı.



Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Rum Yönetimi eski lideri Dimitris Hristofyas düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Hristofyas’ın naaşı cenaze töreni öncesi Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (PEO) Lefkoşa’daki merkezine getirildi. Hristofyas ailesi ise Strovolo’daki “Tis Tu Theu Sofias Kilisesi”nde taziyeleri kabul etti.



Hristofyas’ın cenaze törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı temsilen Sözcü Barış Burcu, Başbakan Yardımcısı veDışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın yanı sıraKKTC’nin bir önceki başbakanı ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve çok sayıda siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.


Hristofyas’ın cenazesi Makedonittisa Mezarlığı’na defnedildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 21:22
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