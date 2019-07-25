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Rumları kızdıracak gelişme! Özel ekip Maraş’a girecek

KKTC 1974’ten beri kapalı olan Maraş’ı açma çalışmalarına hız verdi. Bugün kente girecek özel bir ekip Maraş’taki mülkleri belirleyecek, vakıf mallarını tespit edecek ve altyapının envanterini çıkaracak.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:29
Rumları kızdıracak gelişme! Özel ekip Maraş’a girecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, 45 yıldan beri kapalı olan ve ‘hayalet şehir’ olarak bilinen Maraş’ın açılması için çalışmalara hız verdi. Maraş’ın geleceğini yakından ilgilendiren envanter çalışması için hazırlık yapan ekip bugün bölgeye giriş yapacak.

1974’ten sonra bölgeye ilk kez giriş yapacak olan çalışma ekibi, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Kapalı Maraş’ta öğle yemeğinde bir araya gelecek, son değerlendirmeleri gözden geçirecek.

Özersay eşlik etti

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın kontrolünde devam eden çalışmalarla ilgili olarak, yaklaşık bir ay boyunca değerlendirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalara, zaman zaman Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ve ekibi de eşlik etti. Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulan ekip, kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, vakıf mallarının saptanması, altyapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir bilimsel envanter çalışması yapacak.

Kapalı şehirde inceleme

Ekipten önce KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da Kapalı Maraş’ta önceki gün genel bir inceleme yaptı. Tatar’ın, bölgedeki çalışmaların en iyi şekilde tamamlanması yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Kapalı Maraş’taki envanter çalışmalarının ardından, bölgenin ‘askeri’ değil, ‘sivil’ statü haline çevrilmesi için çalışmalar yapılacak. Bunun için bir yasa tasarısı hazırlanacak ve Meclis’ten geçirilecek. Özersay, “Mesele idarî statü değildir. Mantık yanlıştır. Kapalı Maraş KKTC’nin parçasıdır. Farz edelim ki yeni bir yol geçsin diye Girne otoyolunun bir noktasındaki askeri bir bölgenin statüsünü değiştirdim. Dünya kamuoyu böyle bir şeyi ne sebeple protesto edecek?” diyerek Maraş’ın askeri statüsünün değiştirileceği ile ilgili mesaj verdi.

Rumlar muhatap değil

Özersay, Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Kapalı Maraş konusunda iki taraf arasında teknik komite kurulmasını talep etmesine ise tepki göstererek, “Kapalı Maraş’ta Rum liderliği muhatabımız değil” dedi. KKTC’nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974’te Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:29
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
  2. Rum kesimi

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