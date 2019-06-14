0553 313 94 23

Rum kesiminden skandal karar! Tutukla kararı resmen yayımlandı

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Doğu Akdeniz açıklarında hidrokarbon arayan Türkiye'ye ait Fatih sondaj gemisindeki mürettebat hakkında tutuklama emri çıkarıldığını resmi olarak duyurdu.

14 Haziran 2019 Cuma 09:07
Rum kesiminden skandal karar! Tutukla kararı resmen yayımlandı

Kıbrıs açıklarında hidrokarbon aramak için adanın batısında demirlemiş olan Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında Rum kesimi tarafından tutuklama emri çıkarıldı.

GEREKÇELERİ SINIR İHLALİ

AB üyesi Kıbrıs Rum tarafından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Tutuklama emirlerinin çıkarıldığını teyit edebilirim" dedi. İsmi açıklanmayan yetkili, hakkında tutuklama emri çıkarılan kişi sayısının, çift haneli olduğunu belirtti. Yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, tutuklama emri çıkarılmasına gerekçe olarak sınır ihlali gösterildi.

Türkiye: "Gereken cevap verilir"

Türk Dışişleri Bakanlığı, Rum kesiminin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yönündeki haberler üzerine 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY’nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, "Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır" denilmişti.

"Uluslar arası hukuka uymaz"

Aksoy, Rum kesiminin, "uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için, sözde ulusal bir tasarrufla, bu şekilde bir karar almasının" uluslararası hukukla da bağdaşmadığını belirtmişti. Türkiye'ye ait Fatih sondaj gemisi ve araştırma gemileri adadaki Türk yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda geçen ay doğalgaz arama çalışmalarına başlamıştı. (Deutsche Wellei)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:07
  1. doğalgaz
  2. ab
  3. Türkiye
  4. Kıbrıs
  5. hami aksoy
  6. fatih sondaj gemisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) İstanbul’da aynı marketi 2 kez güpegündüz soyan hırsızlar kamerada
    1. (Özel) İstanbul’da aynı marketi 2 kez..
    2. Serbest piyasada döviz fiyatları
    3. NIKE’ın satışından sapıklara bağış
    4. Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın..
    5. Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!..
    6. Milli triatlet Esra Nur'un olimpiyat..
    7. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)..
    8. (Özel) Maslak’ta taksicinin yolda..
    9. KTÜ Tıp Fakültesi’nde sigaranın..
    10. Potada final serisinde dördüncü randevu
    11. Vali Pehlivan’dan Jandarma..
    12. Fuar yorgunluklarını boğazın tadını..
    13. Minik Ahmet, teyzesinin kanser..
    14. Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya son..
    15. Tekirdağ’da dere kirliliği
    16. Rizeli operatör iş makinesi ile..
    17. Seyhan Belediye Meclisi toplandı
    18. Karsını öldüren kocaya ağırlaştırılmış..
    19. Çocuklardan mini konser
    20. (Özel) Kendisine emanet edilen kedi..
    21. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan..
    22. TOKİ taksitleri ne kadar 2019 TOKİ..
    23. Yurt içi piyasalar cari açık verisine..
    24. Rum kesiminden skandal Türkiye kararı!..
    25. "Teknolojik bağımsızlık olmadan..
    26. Serbest piyasada döviz açılış..
    27. Bahis çetesine baskın! Çok sayıda..
    28. Konya Gödene 804 konut teslim tarihi..
    29. "İstanbul'da hizmetleri tamamlayacak..
    30. 6 aylık bebekler için ''ilk mama''..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı