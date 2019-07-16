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Rumların safına geçen Rusya'dan Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan Rusya'dan AB'nin yaptırım kararına ilişkin bir açıklama geldi. Rus senatör Oleg Morozov, söz konusu kısıtlamaların sembolik olduğunu söyledi.

16 Temmuz 2019 Salı 16:46
Rumların safına geçen Rusya'dan Türkiye açıklaması

AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını değerlendiren Rus senatör Oleg Morozov, söz konusu kısıtlamaların sembolik olduğunu ve sadece Avrupa Birliği'nin (AB) tutumunu göstermeyi amaçladığını belirtti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin uluslararası ilişkiler komitesi üyesi Oleg Morozov, Sputnik’e verdiği demeçte AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının sembolik olduğunu ve sadece AB’nin tutumunu göstermeyi amaçladığını kaydetti.

Rusya da Rumların safına geçti!

“Yaptırımlar tabii ki sembolik ve Avrupa Birliği’nin bu tür tek taraflı faaliyetleri kabul etmediğini Türkiye’ye göstermeyi amaçlıyor” diyen Morozov, Rusya’nın yaptırım politikalarını, hiçbir faydası olmadığı için desteklemediğini de vurguladı.

Türkiye'ya çağrı yapmışlardı

Rus senatör, “Ancak biz her zaman Türkiye’nin bu bölgedeki tek taraflı faaliyetleri ile ilgili duyduğumuz endişeyi dile getirdik ve bu ihtilafın çözümüne yönelik siyasi araçların kullanılması çağrısında bulunduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Kıbrıs sularındaki faaliyetleri ile ilgili durumun çok eskilere uzandığını hatırlatan Morozov, “Avrupa Birliği, Kıbrıs ve Yunanistan'ın, Türkiye'nin gaz çıkarmayı planladığı sular üzerinde yetkisi olmadığı konusundaki tutumunu her zaman kabul etmiştir. ABD’nin tutumu da aynı” diye konuştu.

AB Konseyi dün akşam Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerine karşılık ilk yaptırımlarını duyurmuştu. Yayınlanan bildirgede, AB'nin Türkiye'ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar verildiği kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:46
  1. Rusya
  2. Doğu Akdeniz

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