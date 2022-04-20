'Ruhun gıdası, bedenin sağlığı: Oruç'

Oruç ayı olan Ramazan ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkanı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur’an’dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkanı elde eder. Ramazan ayı Allah’tan mağfiret ve af diler. Oruç, Cenab-ı Hakk’a ve O’nun emirlerine bağlılığın göstergesidir.

Oruç, Allah’ın rahmet ve merhametini kazandırarak dünya ve ahiret mutluluğu sağlar. Oruç ibadeti insana iftar ve sahur ile kılınan teravih namazları ile diğer ibadetlerle hayata çekidüzen verme imkanı tanır. İnsanın hayırlı amellerini misliyle yazar. Allah’ın emir ve yasakları elbetteki kulların iyiliği içindir. Allah’ın yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde büyük zararlar bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir. Kur’an-ı Kerim’de: Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva edersiniz (Bakara Suresi 183. Ayet.) Hadisi Şerifte: “Kim inanarak ve mükafatını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır” buyurulmaktadır. Sevgili Peygamberimiz: “Oruç tutun sıhhat bulun” buyurmuştur.

Orucun faydaları: *Oruç ahlâkımızı güzelleştirir. Oruç tutan müminin eli, dili, kulağı, ayağı ile işleyebileceği günahlardan kendini titizlikle korumaya çalışır. Cimrilikten, fesattan, çekişmeden, dedikodudan kaçınır. Kibir, gurur, gösterişten, bencillikten sakınır. Gafletten, hileden nefis ve şeytanın kötülüklerinden korunur.

*Oruç, insana kendini denetleme imkanı sağlar. İnsan orucu Rabbin rızası için tuttuğu için müthiş bir irade eğimidir.

*Kötü alışkanlıkların terk edilmesini kolaylaştırır.

*Ruhi melekeleri geliştirir. Manevi birlik temin eder. Ruhun beden üzerindeki iyi yönlü hakimiyetini kuvvetlendirir.

*Oruç müminleri sabra alıştırır. Sabır başarının sırrıdır. Her çeşit hadisede sabredenler daima başarıya erişirler. Allahü Teala sabredenlerle beraberdir. Oruç ile kul, bedenin pek çok isteklerine sabretme becerisi kazanır.

*Oruç, şükür ifadesidir. Oruç ile mümin Allahü Teala’nın insanlara lütfettiği nimetlere şükretme, Cenab-ı Hakk’ın azabından korunma, kıyamet gününün şiddet ve sıkıntısı hatırlama halini yaşar.

*Oruç, şefkat ve merhamet duygularını geliştirir. Müminler olarak kendi nefsimiz için istediklerimizi diğer kardeşlerimiz için de isteyerek, fakir, kimsesiz ve muhtaçların halini düşünerek onlara şefkat ve merhametle yardın ederiz.

*Oruç, günahları bağışlar. Nitekim, Hadisi Şerifte: “Kim inanarak ve mükafatını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır” buyurulmaktadır.

*Oruç bedenin zekatıdır. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur.

*Oruç, sosyal hayattaki dengeyi sağlar. Zekat, sadaka, hibe yardımlaşma kültürü ile zengin fakir arasındaki mücadeleyi önlemiş ve az ile yetinmeyi ve sabrı tavsiye etmiştir.

*Oruç bedenin sağlığıdır. Peygamberimizin buyurduğu “Oruç tutun sıhhat bulun” emri ile insan sağlık bulur.

*Oruç, insanın kötü alışkanlıkların terk etmesini kolaylaştırır. Sigara, içki, kumar gibi toplamdaki kötü alışkanlıklar genelde oruçla terk edilir. Belki de böylece kişinin oruç, namaz ve Kur’an ile hayırlı amellere başlaması mümkün olur.

*Oruç tutana, Kur’an’da o en zor günde şefaat edileceği buyurulmaktadır.

Ramazanın ve orucun daha çok sayılamayacak sayıda fayda ve lütufları mevcuttur.

Önemle belirtmek gerekir ki; Ramazanda sahura kalkmak önemlidir. Peygamberimiz sahura kalkmaya büyük önem vermiştir. Sahura kalkıp hiç olmazsa bir bardak su içmek gerektiğini buyurmuştur.

Fransa’da mide rahatsızlıklarının tedavi edildiği hastanede, hastaneye gelen hastalara önce ‘İslam orucu’ ismiyle on gün sahur zamanı yemek yedirip, iftar vaktine kadar yeme ve içmek yasaklanıyor ve akşam vakti yemek veriliyor ve on gün sonra tedaviye başlanıyor. Burada, hastaya sadece belli bir zaman için sadece yeme - içme yasaklanıyor. Bu uygulama, Rabbimizin lütfettiği oruç ibadetinin maddi ve manevi özellik ve faydaları sözkonusu olmadığı için oruç ibadetindeki fayda ve güzelliklerinden yoksundur.