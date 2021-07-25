'Ruhu bozuk, maneviyatsız, ürkek ve merhametsiz nesil yetişmesin'

İnsanlık ölüyor.. Ölmeyeni de öldürmeye destek var. Zina serbest!

Nikahsız yaşayanlar çoğaldı.



RAHATSIZLIK duyan, yaşamında “edep adap” diyen maneviyatlı aileler huzursuz.



Emniyet teşkilatı da sorunlara çare de yetkisiz.. Büyük ahlaki çöküntü, yetişen neslin gözleri önünde iç içe yaşanıyor.



Sokaklar yatak odasına dönüştü!



Ar damarı çatlamış giysiler içinde şuursuz bir neslimiz var.



İNSAN’a benzer mahluklar! Körpecik çocuklarımıza musallat!



Tertemiz aile yuvalarının binalarına, giren çıkanı kimse tanıyamıyor.



Şeffaf üryan giysiler içinde, kokulu umumhane görüntülü, çevreye SAYGISIZ mahluklar var. İnanın bunlar daha rahat ve özgürler... Bulaşmaya gelmiyor. Ne yazık ki! Yasal arkalılar. Zina serbest...



Yüksek sesli müzik dinleyen çok.



Araçlar gece yarıları bile sokakta drift atıyor! Gürültü kirliliğine dur diyen merci yok!



Kimsenin bir başkasını düşündüğü yok!



Yaya yolları park.. Sürücü yayaya saygısız. KUL hakkı zevkle yeniyor!



Perdeler yok... Işık yanan evlerde...



Açık pencerelerden, geç vakitler arsız film sesleri yayını yapıyor edep adapsız güruh! Toplu zevkhaneye dönen daireler var. Onların altında üstünde yanında sabırtaşı secdeli insanlar var.



Yıllardır yaşadığı semti terk eden evi daireyi satanlar var... Bu lağım çukurundan kaçmak isteyen! Müstakil ev özlemi içinde ömür tüketen mazlumlar var.

Çaresizler... Çaresizlik arttıkça toplumun helâki yakındır. Ey devleti idare eden zevat! Ey Milletin Meclisinde nemalanan seçilmiş elit!



Saadete gelin... İNSAN’a hizmet edin!



Mademki HERKESİN yaşam hakkı var, Nefes alandan umut kesilmez, AMA ayrı yaşam alanları tespiti şart!



Her belde de nikahsız yaşayanları bekarları kötü alışkanlık müptelası olanları eşcinsel sapıkları, ayırın toplumun içinden...Nasıl mı? Bunların serbest yaşayabileceği “Çağdaş Batı Siteleri” kurun. “Modern dünya Sokakları” ilan edin. Sadece buralarda ikamet edebilsinler.



Dürüst ve maneviyatlı yaşamayı tercih eden insanlardan bunları ayıklayın.



Hiçbir inancı olmayan “edebi adabı” insana saygısı olanları zulümle yaşatmayın..



Emniyet teşkilatı, halkın da yardımı ile gizliden toplum içine sızanları tespit etsin.



Bilgi kaynağı gizli kaldığı sürece dürüst, edepli, ahlaklı vatandaş en büyük yardımcıları olacaktır.



Ahlak ve Maneviyatsız güruhun dili de şerlidir. Yasalardaki çıkarlarını bilirler.



Mekân tahliyesini geciktirene büyük cezalar versin. Israr edenlere hapis versin.



Aileye destek için “Nikahlı Zina”ya caydırıcı cezalar getirin.



Dar gelirli bekarlara ve evli dar gelirlilere İŞ’te öncelik veriniz.



Teşvikler(nikah günü almışa iş ve eşya yardımı vb.) ile evlenmeye yardımcı olun.



Aile yardımı en az yarım asgari ücret olsun. Çocuk yardımları makul olsun.



Çocukları olup bakmayanlara! Nikahsız çocuk yapanlara! Hapis cezaları getirin. Süreli evlilik yasakları koyun. ISRAR EDENİ kısırlaştırın. Yetiştirme yurtlarını kaldırın. Çocuklar ailede büyüsün.



Ana babadan biri y da uygun ve gönüllü en yakını bakabilir.



Bakmak isteyen, ana baba ve en yakına iş aş desteği verin.



Yetiştirme yurduna harcanan kadar devlete yük olmayacaklar inanın.



İyilik eden iyilik bulur.



Ruhu bozuk, maneviyatsız, ürkek ve merhametsiz nesil yetişmesin.



Toplum bozuluyor... Aile çöktü. Neslin rotası şaştı! İMDAT çığlığını duymuyor musunuz?



Selâm ve dua ile. Fikirler farklı farklıdır. Farklılıklara saygılı insanların oluşturduğu toplumlar barış ve huzur içinde yaşar.