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Ruhsuz eğitimin boyutları

Her şeyin bir özü, olmazsa olmazı ve ruhu vardır. Nasıl ki, ruh bedenden çıkınca vücudun hiçbir organı işlev görmez, eğitimde de terbiye, ahlak, adabı muaşeret olmazsa muhatabın (öğrencinin) belleği bilgiyle doldurulmuş olsa bile kafası ve zihni geliştirilmiş olmaz.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:23
Ruhsuz eğitimin boyutları

 Fatih Kahraman  Okur Postası  Her şeyin bir özü, olmazsa olmazı ve ruhu vardır. Nasıl ki, ruh bedenden çıkınca vücudun hiçbir organı işlev görmez, eğitimde de terbiye, ahlak, adabı muaşeret olmazsa muhatabın (öğrencinin) belleği bilgiyle doldurulmuş olsa bile kafası ve zihni geliştirilmiş olmaz.

Pedagoglarca öğrencinin dikkat sürelerinin azami 20 dk. olduğu ifade edilse de bizde en az 40 dk. bazı yerlerde 50 dk. Kimi yerlerde de blok ders yapılarak 80 dk. boyunca eğitimsiz bir öğretim yapılmaya devam etmektedir. Üstelik her öğretmen kendi branşını anlatırken öğrenciler ise okutulan bütün derslerden sorumlu tutulup da diğer taraftan sınava hazırlanıyorlarsa yapılan eylemin bu adını ne koymak gerekir bilemiyorum.

Küçük çocukların erken kalkması; uykulu gözlerle derse girmesi, kışın yatsı namazından sonra eve dönmeleri durumu da ayrı bir meseledir... Hayatta belki de hiç işlerine yaramayacak olan derslerin öğrencilere verilerek günün sekiz saatinin doldurulmaya çalışılması pedagojik olmadığı gibi hem öğrenciyi hem de öğretmeni ciddi anlamda yorup yıpratmaktadır.

Ruhsuz eğitimin boyutlarını olumsuz manada ömrün her safhasında kişinin üzerinde görmek mümkündür.

Bunun telafisi için de irfandan söz etmek gerekir.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:23
  1. Ruhsuz eğitim
  2. Okur Postası

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