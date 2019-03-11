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Ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya’nın Kocaali ilçesi jandarma ekipleri 3 ayrı mekana yaptıkları eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirirken, 2 şahıs da gözaltına alındı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:25
Ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya’nın Kocaali ilçesi jandarma ekipleri 3 ayrı mekana yaptıkları eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirirken, 2 şahıs da gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesinde ikamet eden T.Ö., ve O.D., isimli şahısların silah ticareti yaptıklarına dair istihbarat alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri 3 ayrı mekana eş zamanlı operasyon düzenledi.Üç ayrı operasyon sonucu toplam da 5 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi.


Operasyon sonrası T.Ö., ve O.D., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:25
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