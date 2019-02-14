Ruhsatsız olarak işletilen fuhuş yuvası mühürlendi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fuhuş operasyonunda sahibi ve bir çalışanı tutuklanan ruhsatsız otel, belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

İzmit’te ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve fuhuş yaptırıldığı belirlenen bir otel mühürlendi. Önceki gün polis ekiplerince düzenlenen operasyonda otelde fuhuş yaptırdığı belirlenen işletmeci ve bir çalışanı gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayın ardından inceleme yaparak otelin ruhsatsız olduğunu belirleyen İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yetkilileri, Yenişehir Mahallesinde faaliyet gösteren oteli mühürledi. Kimlik bildirme kanununa aykırı faaliyet gösterdiğinin tespit edilen otel, kaymakamlık yazısına istinaden ruhsatsız olduğu gerekçesiyle ticaretten men edildi.