Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte iki işçinin ölmesi davası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan işletmeci tutuklu sanık Şenol Medik'in hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şenol Medik, göçükte ölen işçiler Erol Conkur ve Hasan Yıldız'ın yakınlarıyla taraf avukatları katıldı.

Sanık Medik, savunmasında, yaklaşık 10 yıldır aynı maden ocağını işlettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Maden ocağını çalıştırmak istemediğimi arkadaşlara söyledim. Onlar da 'Önümüz bayram, kışlık kömürümüzü almış oluruz.' dediler. Kendilerine çok dikkatli çalışmalarını ve emniyeti aldıktan güvenli olduktan sonra çalışmalarını söyledim. Olay günü arkadaşımdan ocakta göçük olduğu haberini aldım. Hemen içeri girdim. 20 yıldır yaptığım için bu işi iyi bilirim. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi geldi. Beraber kurtarma çalışmalarına devam ettik. İlk önce Hasan Yıldız'ı çıkardık. Yaşıyor diye umut ettik. Herhangi bir kusurum kastım olmadığını düşünüyorum. Maddi destek sözü veriyorum. Ailelerine de maddi destek vereceğim ve tahliyemi istiyorum."

Maden ocağında yaşamını yitiren Erkan Conkur'un eşi Lalehan Conkur da eşinin emekli olduktan sonra 700 lira maaşla geçinemedikleri için kaçak maden ocağında yeniden işe başladığını belirterek, "Eşim daha önce özel maden ocağından emekli olmuştu. 700 lira maaş alıyordu. Çalışmak zorundaydı. Büyük oğlum askerdi. Zaten 12 gün olmuştu orada işe başlayalı. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Bu sırada sinir krizi geçiren Conkur, "Eşimi iki saatte gömdünüz. Eşimi badana yapmaya çağırdılar. Badana yapabildiniz mi? Vicdanınız rahat mı?" diyerek tepki gösterdi.

Hasan Yıldız'ın babası Erol Yıldız da oğlunun ocakta çalıştığını göçükten bir gün önce öğrendiğini anlatarak, "Sanıktan şikayetçiyim. Daha önce İzmit'te çalışıyordu." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın daha önce mühürlenen ocağı hiçbir güvenlik önlemi almadan yeniden açarak işlettiği için asli kusurlu olduğunu belirterek, hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını yapması için 28 Ocak 2019'a erteledi.

- Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında 8 Temmuz'da meydana gelen göçükte işçiler Erkan Çonkur ve Hasan Yıldız mahsur kalmış, göçükten kurtulan bir işçinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri ile TTK'ya bağlı tahlisiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu, Çonkur ve Yıldız'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

İddianamede Şenol Medik hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.