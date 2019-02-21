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Ruhsat mağdurlarına Büyükşehir’den su jesti

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararla, müteahhit kaynaklı sıkıntılar sebebiyle yapı ruhsatı alamadıkları için şantiye suyu kullanmak zorunda kalan abonelerin mesken abonesi olmasının yolunu açtı.

21 Şubat 2019 Perşembe 19:02
Ruhsat mağdurlarına Büyükşehir’den su jesti

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararla, müteahhit kaynaklı sıkıntılar sebebiyle yapı ruhsatı alamadıkları için şantiye suyu kullanmak zorunda kalan abonelerin mesken abonesi olmasının yolunu açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Getirdiğimiz bu kolaylıktan 10-12 bin civarında hanenin faydalanacağını umuyoruz” dedi.


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin şubat ayı olağan toplantısı, Başkan Alinur Aktaş başkanlığında yapıldı. Ankara Yolu’ndaki meclis binasında yapılan ve rutin gündem maddelerinin yanı sıra 64 önergenin görüşüldüğü toplantıda, binlerce BUSKİ abonesinin yaşadığı fatura mağduriyeti giderildi. Yaklaşık 10-12 bin vatandaşı ilgilendiren karar, CHP’nin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, inşaatı eksiksiz tamamlanan konutların bundan sonra su faturalarını ‘mesken’ statüsünde ödeyeceğini söyledi. Bursa’da 33 bin 609 adet bina inşaatı bulunduğunu ve bunlardan 10-12 bin tanesinin yüzde 100 oranında tamamlandığını kaydeden Başkan Aktaş, “Biten binalar müteahhidin vergi, SGK borçları nedeniyle ilçe belediyesinden yapı ruhsatı alamamış. Bu yapılar hala ‘inşaat-mesken’ statüsünde göründükleri için su faturalarını normalden 2 kat daha fazla ödüyorlar. Aldığımız kararla birlikte bu haksızlığa son vermiş olduk” dedi.


Başkan Alinur Aktaş, Bursa’da normal meskenlerin su faturalarını metreküpü 2.84 TL’den ödediğini, inşaatların ise aynı suyu metreküpü 5.40 TL’den kullandığını hatırlattı. Alınan kararla birlikte evleri bitmesine rağmen inşaat-mesken statüsünde kalan hanelerin suyu normal mesken seviyesinde kullanmasının önünün açıldığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bu kararla birlikte evleri eksiksiz tamamlanmış olanlar, müteahhit borçları nedeniyle mağdur hale gelenler, ilçe belediyelerine başvurarak yapı ruhsatlarını alabilecekler. Yapı ruhsatlarını getiren hanelere de mesken statüsünü teslim etmiş olacağız. Bu durumdaki hemşerilerimiz suyu yüzde 50’ye yakın oranda indirimli kullanacak. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.


Meclis toplantısında Bursaray’ın Yüksek İhtisas İstasyonu’nun ismi de 152 Evler İstasyonu olarak değiştirildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:02
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