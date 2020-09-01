Ruhsal bunalım ve ahlâki çöküntü

Ve Sen (Rasûlüm); büyük bir ahlâk üzerindesin”(Kalem, 64)

“Ben ancak ahlâkın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Hulk, 8)

Yüce Allah (c.c.), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i bizzat överken O’nun büyük bir ahlak (yaratılış, huy ve karakter) üzerinde olduğunu ön plana çıkartmaktadır. Efendimiz (a.s.) da buna mukabil: “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim diyerek; “Mü’minlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâkı en güzel olanıdır.” (Tirmizî, Radâ:11), “Sizin en hayırlınız ahlâkı en güzel olanınızdır.” (Buhârî, Edeb:38), “Ahlâkınızı güzelleştiriniz.” (Ebu Bekir b. Lâl Muaz’dan) buyurmuştur. Yumurta-tavuk misali; acaba ahlâkî çöküntü mü, insanları ruhsal bunalıma götürür, yoksa ruhsal bunalım mı insanları ahlâkî çöküntüye sürükler diye düşündüğümüzde ikisinin de birbirini doğurduğunu söylemek mümkündür. Kısaca, herhangi bir durumun doğal gidişi sırasında birdenbire ortaya çıkan ve doğal olmayan aykırılık ve sonucu kötü olabilecek gerginlik diye tanımlanan bunalımın ki buna depresyon denilmektedir. İşte bu halin, bir takım davranış bozukluklarına, ahlâksızlıklara sebebiyet vermesi söz konusudur. Aynı şekilde ahlâksızlığın da belli bir süreden sonra şaşkınlığa ve taşkınlığa yol açıp kişide tatminsizlik sonucu daha da çılgın ve sıra dışı edepsizlik ve hayasızlığa sürüklediğini söyleyebiliriz.

Psikolojik bozukluk da denilen ruhsal bunalımın elbette ki birçok maddi-manevi sebepleri vardır. Ancak ahlâkî erdemler bakımından olgunlaşmamış bireylerde bu istenmeyen durumun çok ileri safhalarda olduğu aşikârdır. Ancak her türlü ahlâksızlığın aleni olarak hiç çekinmeden, utanmadan uluorta sergilenmesi hiç ama hiç hayra alamet değildir. Çözüm önerileri bağlamında bir şeyler söylemek gerekirse:

Ahlâkı güzel olan insan her yaşta güzeldir,

Memleketler parasızlıktan değil, ahlâksızlıktan çökerler,

Ahlâk olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz,

Sakın ahlâk kurallarını çiğnemeyin; çünkü öcünü çabuk alır,

Ahlâk, tam olarak bize nasıl mutlu olacağımızı gösteren bir doktrin değildir; fakat o bize kendimizin mutluluğa, nasıl lâyık olabileceğimizi öğretir,

İşte geldik, gidiyoruz değer miydi, diye düşünmek lazım.

Son söz olarak; Rabb’imizden sağlıklı bir akıl, ruh, can, mal, nesil, eğitim, kazanç, iş, eş, aş ve amel diliyoruz vesselam.