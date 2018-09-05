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Ruhani'ye 'Donald Trump'la görüşme' uyarısı

İran Uzmanlar Meclisi Başkanı Cenneti, ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme niyetinde olduğunu ancak Ruhani'nin görüşmemesi gerektiğini söyledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 19:53
Ruhani'ye 'Donald Trump'la görüşme' uyarısı

İran Uzmanlar Meclisi Başkanı Ahmed Cenneti, ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme niyetinde olduğunu ancak Ruhani'nin buna yanaşmaması gerektiğini belirtti.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Uzmanlar Meclisi Başkanı Cenneti, ABD Başkanı Trump'ın, Ruhani ile görüşmek istediğini söyledi.

Trump'ın İran ile ön koşulsuz görüşme teklifine değinen Cenneti, "Trump halkımızı yeniden aldatmak için İranlı yetkililerle ön koşulsuz müzakere talebinde bulundu. Rehber (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) ise hiçbir yetkilinin bunlarla müzakereye hakkı olmadığını söyledi." dedi.

Ruhani'nin ülke lideri Hamaney'in talimatlarına riayet ederek Trump ile görüşmemesi gerektiğini belirten Cenneti, "New York'a gitmek isteyen Sayın Ruhani ve beraberindekilerin rehberin bu vurgusuna dikkat etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise Cenneti'nin açıklamalarına "temelsiz" diyerek tepki gösterdi.

Başkent Tahran'da basına açıklama yapan Vaizi, iddiaların sorulması üzerine, "Bu sözler beni oldukça şaşırttı. Sokakta ve pazarlarda bu sözleri duyabiliriz ancak bu sözlerin Uzmanlar Meclisi Başkanı tarafından söylenmesi şaşırtıcı. Bu iddialar temelsizdir ve hiçbir zaman da gündeme gelmemiştir." açıklamasında bulundu.

Vaizi, halka karşı inandırıcı olabilmek için Cenneti gibi ülkenin ileri gelen isimlerinin yaptıkları açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Tahran'da bir törende konuşan Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi de Hamaney'in açıklamalarına rağmen halen bazı üst düzey isimlerin ülkedeki ekonomik sorunların çözümü için ABD ile müzakerelere işaret ettiğini söyledi.

Caferi bunun doğru olmadığını, ekonomik sorunların çözümünün dışarıda değil ülke içinde aranması gerektiğini ifade etti.

BM Genel Kurulu 73. dönem toplantıları 18 Eylül'de başlayacak.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 19:53
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