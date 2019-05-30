0553 313 94 23

Ruhani'nin "özel yetkiler" talebine muhafazakarlardan tepki

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Hüseyin Nakavi Hüseyni:"Ruhani'nin sözleri tuhaf çünkü cumhurbaşkanı Büyük Devrim Rehberi'nden (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) sonra anayasada en üst yetkilerle donatılmıştır"

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:43
Ruhani'nin "özel yetkiler" talebine muhafazakarlardan tepki

ANKARA (AA) - İran'da muhafazakar kanada mensup siyasetçiler, ABD'nin İran'a yönelik "ekonomik savaş" politikasıyla mücadele edebilmek için "özel yetkiler" talep eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye tepki gösterdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden Hüseyni, Ruhani'nin "özel yetkiler" talebini değerlendirdi.

Hüseyni, "Ruhani'nin sözleri tuhaf çünkü cumhurbaşkanı Büyük Devrim Rehberi'nden (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) sonra anayasada en üst yetkilerle donatılmıştır." dedi.

Nükleer anlaşma meselesinin karmaşık bir hale büründüğünü ve ulusal para biriminin de büyük değer kaybettiğini hatırlatan Hüseyni, "Acaba Ruhani, sahip olduğu yetkilerle bu sorunlara çözüm getiremez mi? Bu yüzden Cumhurbaşkanı'nın özel yetki talebi sorunları çözmek değil daha çok sorunlardan kaçmak olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

İran'ın etkili ve köklü siyasi partilerinden İslam Koalisyonu Partisi (Hizb-i Mutelife-yi İslami) Merkez Konsey Başkanı Mustafa Mirselimi de Ruhani'nin açıklamalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin yeterli olduğunu söyleyen Mirselimi, "Yetkiler az olsaydı Ruhani ikinci döneminde cumhurbaşkanlığına aday olmazdı." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Esedullah Abbasi ise Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ülkedeki sorunlarla ilgili hesap vermek yerine özel yetki istediğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, salı günü yaptığı konuşmada, ABD'nin ülkesine karşı "ekonomik savaş" başlattığını ifade ederek, bu şartlarda mücadele için başında bulunduğu hükümete özel yetkiler verilmesini istemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:43
  1. iran
  2. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  3. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Hüseyin Nakavi Hüseyni
  4. Mustafa Mirselimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Manisa’da 400 evde gönül sofrası kurdu
    1. AK Parti Manisa’da 400 evde gönül..
    2. Melih Tütüncü: MS, Türkiye'de yaklaşık..
    3. KONESOB Başkanı Karabacak: “Konyalı..
    4. Yazın habercisi leylekler artık daha..
    5. Motosiklet sürücüsü yaralandı
    6. Yabancı uyruklu şahsın düşürdüğü çanta..
    7. Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü
    8. (Özel) Darp edilen kadın icra memuru..
    9. Bakanlıktan bayramda sağlıklı sofra..
    10. Şaphane’de halk iftarı yoğun katılımla..
    11. 1. Akıl ve Zeka oyunları öğrencileri..
    12. Aylardır onarılmayan bariyerler..
    13. Amerikan kurnazlığı!
    14. Avrupa ülkesinde oylar yeniden sayılacak
    15. Sokakta maganda kurşunuyla ölen..
    16. SMA, ALS gibi nadir görülen..
    17. Alanya'daki kardeş cinayetinin kamera..
    18. Temizlik için indiği kuyuda mahsur..
    19. Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez..
    20. Kartal Belediyesi’nden geleceğin spor..
    21. Vali Deniz, bayram öncesi trafik..
    22. Muhabirin 7 yıllık Suriye anıları..
    23. Cizre aşevi her gün 200 aileye sıcak..
    24. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı:..
    25. Elbirliği Sektörü’nde rekor teslimat
    26. Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri..
    27. Kuzey Irak şehidine son görev
    28. Aynur Engin: Türkiye'de 10 bin 562..
    29. Cumhuriyet Ortaokulu "English Magazine..
    30. Başkan Gülsoy’dan Kadir Gecesi Mesajı
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'