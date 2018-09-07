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Ruhani'nin konuşması esnasında İranlı yetkiliden dikkat çeken hareket!

Tahran'da düzenlenen Suriye zirvesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuştuğu esnada İranlı bir yetkilinin garip ağız hareketleri ve esnemesi dikkat çekti.

07 Eylül 2018 Cuma 14:39

yeniakit.com.tr- İran'ın başkeni Tahran'da düzenlenen 3'lü zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya geldi. İkili görüşmeler de gerçekleştiren liderler, 3'lü zirve sonrası açıklamalarda bulundu.

İRANLI YETKİLİNİN ESNEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüşme sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklamalarda bulundu. Ruhani'nin açıklamaları esnasında kameranın kadrajında bulunan İranlı bir yetkili, Ruhani'nin arkasında bir takım ağız hareketleri yapmaya başladı. Garip hareketlerin ardından esneyerek dikkat çeken İranlı isim, Ruhani'nin konuşmasına damga vurdu.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:39
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