"Ruhani'nin gözünde tek bir Dışişleri Bakanı vardır"

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin istifa kararı alan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e desteğinin sürdüğü belirtildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Zarif'in istifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dr. Ruhani'nin gözünde, İran'ın yalnızca tek bir dış politikası ve tek bir Dışişleri Bakanı vardır." ifadesini kullandı.

Ruhani'nin bugün Merkez Bankası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmaya işaret eden Vaizi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı'nın bugün Dışişleri Bakanı'na övgüde bulunması Dr. Zarif'in akılcı ve etkili konumundan tamamen memnun olduğuna ilişkin açık bir işaret, taraflı ve doğru olmayan analizlere de sert bir cevaptır."

Merkez Bankası'nı ziyaret eden Ruhani, burada yaptığı konuşmada, dün istifasını açıklayan Dışişleri Bakanı Zarif'in ABD'ye karşı verilen savaşın ön cephesinde olduğunu söylemişti.