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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cep telefonu dinleniyor

İran Pasif Savunma Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Celali, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin cep telefonunun dinlendiğini belirtti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:48
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cep telefonu dinleniyor

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre İran Pasif Savunma Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Celali, "Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cep telefonunun dinlendiği son olaydan sonra mevcut telefonlardan dinleme yapılmasını mümkün kılmayacak şekilde bir telefon üretme kararı aldık." dedi.

Celali, "Ruhani'nin cep telefonunun dinlendiği son olay" ile neyi kastettiğine ilişkin bilgi vermezken, dinleme yapılmasını mümkün kılmayacak telefon üretmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söylemekle yetindi.

İran Pasif Savunma Teşkilatı ülkede Genelkurmay Başkanlığına bağlı bir kuruluş olarak görev yapıyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:48
  1. Hasan Ruhani
  2. İranlı İşçiler Haber Ajansı

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