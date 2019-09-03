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Ruhani'nin bakan adayları meclisten güvenoyu aldı

- İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, yeni kurulan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı için sunduğu 2 bakan adayına güvenoyu verdi

03 Eylül 2019 Salı 12:19
Ruhani'nin bakan adayları meclisten güvenoyu aldı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, yeni kurulan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı ve istifayla boşalan Eğitim Bakanlığı için belirlediği isimler meclisten güvenoyu aldı.

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de katıldığı oturumun ardından yaptığı oylamada, yeni kurulan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı için Ali Asgar Munisan, Eğitim Bakanlığı için de Muhsin Haci Mirzayi'ye güvenoyu verdi.

255 milletvekilinin katıldığı oylamalar sonucu Ali Asgar Munisan 163 evet, 87 ret ve 5 çekimser oyla Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı, Muhsin Haci Mirzayi de 200 evet, 48 ret ve 7 çekimser oyla Eğitim Bakanı oldu.

Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı, daha önce Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı statüsünde kabinede temsil edilirken alınan kararla bakanlığa dönüştürüldü.

Eğitim Bakanı Muhammed Bathai, 21 Şubat 2020'de yapılacak genel seçimlerde milletvekilliğine aday olmak için 6 Haziran'da istifasını sunmuştu.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 25 Şubat'ta istifa etmiş ancak Ruhani tarafından kabul edilmemişti.

Ruhani kabinesinden Çalışma Bakanı Ali Rebii 8 Ağustos 2018, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos 2018'de mecliste yapılan gensoru oylamasının ardından görevlerinden azledilmişti.

Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi 20 Ekim 2018'de hükümetle kentsel dönüşüm ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar ve Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi de bütçe tartışmaları nedeniyle 26 Aralık 2018'de istifa etmişti.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:19
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