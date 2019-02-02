0553 313 94 23

Ruhani'den Venezuela'ya destek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:- Biz, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun meşru hükümetini destekliyor ve Venezuela halkının hükümetle kenetlenerek öncekilerde olduğu gibi bu komployu da boşa çıkaracağına inanıyoruz"

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:07
Ruhani'den Venezuela'ya destek

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'yi Venezuela'da hükümet ve halka karşı komplolar kurmakla suçladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Venezuela'nın yeni Tahran Büyükelçisi Carlos Antonio Alcala Cordones'i kabul ettiği görüşmede, ülkesinin, ABD'nin "komplolarına" karşı Venezuela'ya destek verdiğini söyledi.

ABD'yi Venezuela'da hükümet ve halka karşı komplolar kurmakla suçlayan Ruhani, "Biz, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun meşru hükümetini destekliyor ve Venezuela halkının hükümetle kenetlenerek daha önce olduğu gibi bu komployu da boşa çıkaracağına inanıyoruz." dedi.

ABD'yi dünyada hegemonya kurmaya çalışmakla itham eden Ruhani, "Amerikalılar, temelde bütün halk devrimleri ve bağımsız ülkelere karşıdır. Bağımsız ülkeleri ve devrimleri bastırarak dünyada hegemonya kurmak istiyorlar. Dünyadaki diğer güçlere tahammül edemiyorlar. Onların Rusya, Çin ve hatta Avrupa'ya yönelik buyurgan yaklaşımını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Ruhani'ye güven mektubunu sunan Venezuela'nın yeni Tahran Büyükelçisi Cordones ise ülkesinin İran'la ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, "İran'ın da aralarında olduğu iyi dostlarımızın yardımı ile emperyalizmle ve komplolarla mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, İran, Meksika, Türkiye ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:07
  1. iran
  2. Nicolas Maduro
  3. Ruhani
  4. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle buluştu
    1. Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle buluştu
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    3. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Sadık..
    4. Hatice Ruken Kılıç kimdir? DHKP/C’li..
    5. Mendi'nin acı günü
    6. DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu..
    7. Fatih'te korkunç olay! Minibüste ölü..
    8. Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan..
    9. Grip nedeniyle hastanelik oldu, 27 gün..
    10. Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da..
    11. Rusya'daki temaslara ilişkin MSB'den..
    12. Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi..
    13. Aranan teröristler listesinde "mavi"..
    14. MSB heyetinin Rusya'daki temasları
    15. Güvercin sevgisi için 45 gün yaşam..
    16. CHP PM'den Eren Erdem'e çağrı
    17. Görenler inanamıyor! Obez kardeşler..
    18. 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil..
    19. Benzinlikteki kaza anı güvenlik..
    20. O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol..
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi