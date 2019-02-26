0553 313 94 23

Ruhani'den "Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz" tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:- "FATF'a üye olan hiçbir devletin aklı ve tedbiri yok mu? Hükümet ve Meclis de bunu onayladı. Onların hiçbir tedbiri yok muydu?"- "Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz. Ülkenin sahibi bu millettir. Zaten ABD bir yaptırım uyguluyor bizde kalkıp keyfimize göre yaptırım uygulayamayız"- "Hükümetin etrafına duvar örmeyin, bu halkın çıkarına hizmet etmez. Hükümetin etrafına duvar örmek isteyenler işimizi zorlaştırıyor"

26 Şubat 2019 Salı 13:15
Ruhani'den "Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz" tepkisi

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kara para aklamanın engellenmesi ve terörün finansmanıyla mücadele için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na (CFT) üye olmaları gerektiğini belirterek, buna sürekli itiraz edenler için "Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'nı ziyaret eden Ruhani, burada yaptığı konuşmada FATF'a üyelik ve ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, Petrol Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın ABD yaptırımlarına karşı en ön safta yer aldığını belirterek Muhammed Cevad Zarif, Bijen Namdar Zengene ve Abdunnasır Himmeti'ye teşekkür etti.

Ruhani, hükümete ve bakanlıklara yönelik eleştirilerle ilgili "Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası ve hükümet halkın temsilcisi olarak iş yapıyor." dedi.

Ülke lideri Ali Hamaney'in kendisine birkaç defa FATF'a karşı olmadığını aktaran Ruhani, "Peki kim buna muhalif? Ne yapmamızı istiyorsunuz? Benim konuştuğum kadar siz de anlatın ve bu sorunları nasıl aşacağımızı söyleyin. Eğer FATF ile irtibatımız kesilirse bankacılık konusunda dünya ile ciddi sorunlar yaşarız. Ancak bankacılık konusunda daha iyi ilişkiler kurarsak ülkenin durumu da düzelir." şeklinde konuştu.

Tüm dünya devletlerinin bu mekanizmaya üye olduğunu hatırlatan Ruhani, "FATF'a üye olan hiçbir devletin aklı ve tedbiri yok mu? Hükümet ve Meclis de bunu onayladı. Onların hiçbir tedbiri yok muydu?" eleştirisinde bulundu.

Bankalarla irtibat kurabilmek için FATF'a üye olmak istediklerini, bankacılık irtibatı olmadan petrolün satılamayacağını ve ithalat yapılamayacağını dile getiren Ruhani, "Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz. Ülkenin sahibi bu millettir. Zaten ABD bir yaptırım uyguluyor bizde kalkıp keyfimize göre yaptırım uygulayamayız." ifadesini kullandı.

Son 11 ayda 40 milyar dolar petrol dışı ihracat ve buna karşılık da 38,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiklerini, bu yöndeki gidişatın pozitif olduğunu ifade eden Ruhani, "Hükümetin etrafına duvar örmeyin, bu halkın çıkarına hizmet etmez. Hükümetin etrafına duvar örmek isteyenler işimizi zorlaştırıyor." dedi.

Silahlı kuvvetlerle ilişkili birkaç bankanın süratle tek bir bankada birleştirileceğini kaydeden Ruhani, Beşşar Esed'in ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretin diplomatik olmadığını, İran'a teşekkür etmek için Tahran'a geldiğini aktardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:15
  1. iran
  2. Merkez Bankası
  3. Ruhani
  4. Tahran
  5. Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell, blockchain çözümlerini tanıttı
    1. Turkcell, blockchain çözümlerini..
    2. Kediye tekme davasında karar çıkmadı
    3. Gürsel Baran’dan "İstihdam..
    4. Nesibe Aydın fırsat eşitliği sağlıyor
    5. Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a doğum..
    6. Açığa alınan üsteğmen Sivas'ta..
    7. Manisa BBSK yarıştan kopmak istemiyor
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    9. En önemli hap: Huzur
    10. İşte samimi anlarıyla Başkan Erdoğan!
    11. Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları..
    12. İşte neştersiz güzelliğin sırrı
    13. FETÖ sanığından ‘katalog evliliği’..
    14. "Nadir Hastalıklar Ağı" kuruldu
    15. Çetin: "Tüm inançlara saygılı ve eşit..
    16. CHP’ye Bodrum şok
    17. Baba ocağına dönüş hızlandı
    18. Alan “5 yıl bizlere vekalet verin ”
    19. Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası
    20. 2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç..
    21. CHP'li Saruhan'ın Bodrum Belediyesi..
    22. Suriyeli muhaliflerden Rukban Kampı..
    23. Hilmi Güler: "Fındığa sahip çıkacağız"
    24. Nijeryalılar seçim sonuçlarını bekliyor
    25. Turkcell'den Barselona'da "Blockchain"..
    26. AB'nin demokrasi ve idam ikiyüzlülüğü
    27. Şıktaşlı’dan ‘Suda yüzde 40 indirim’..
    28. Başkan Yılmaz, Kaymakam Karaca’yı..
    29. E.Yeni Malatyaspor kupada yarı finali..
    30. Zihni Şahin: “Sevgiyle birlikte..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti