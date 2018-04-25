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Ruhani'den Trump'a sert eleştiri! 'Tüccar Trump'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yenilenmesini savunan ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u eleştirdi. ''Senin siyasette arka planın yok'' dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:18
Ruhani'den Trump'a sert eleştiri! 'Tüccar Trump'

İran Cumhurbaşkanı'nın eleştirisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump'ı ABD'nin anlaşmadan imzasını çekmemesi konusunda ikna etmek için Washington'a yaptığı ziyaretinin ardından geldi.

MACRON'A SERT TEPKPİ

Macron ABD'de Trump ile yaptığı ortak açıklamada AB'nin İran'la nükleer anlaşmanın değiştirilmeden muhafaza edilmesine yönelik pozisyonundan geri adım atmış ve 'şu andan itibaren ABD ile birlikte yeni bir anlaşma üzerinde çalışmak istediğini' belirtmişti.
Ruhani devlet televizyonunda canlı yayımlanan konuşmasında " Onlar belli bir Avrupa ülkesinin lideri ile birlikte '7 ülkenin imzaladığı anlaşma hakkında karar vermek istiyoruz' diyorlar. Ne için? Hangi hakla?" ifadelerini kullandı.

TÜCCAR TRUMP

Anlaşmayı 'çılgınlık' olarak niteleyen ve ciddi değişiklikler olmazasa İran'a yönelik yaptırımlara geri döneceğini söyleyen Trump'a seslenen Ruhani " Senin siyasette arka planın yok. Hukukta arka planın yok. Uluslararası anlaşmalarda arka planın yok" dedi.
Ruhani "Nasıl oluyor da bir tüccar, bir inşaatçı, gökdelen inşaatçısı uluslararası ilişkiler hakkında muhakemede bulunabiliyor?" dedi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 12:18
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