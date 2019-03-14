0553 313 94 23

Ruhani'den sonra Suudi Arabistan yatırım heyeti Bağdat'ta

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'ta Suudi Arabistan Yatırım ve Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve heyetiyle görüştü- Irak Cumhurbaşkanı Salih:"Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer bölge ülkeleriyle ortak ekonomik çıkar mekanizması oluşturmak istiyoruz"

14 Mart 2019 Perşembe 13:29
Ruhani'den sonra Suudi Arabistan yatırım heyeti Bağdat'ta

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Suudi Arabistan ile "ortak ekonomik çıkar mekanizması" oluşturmak istediklerini belirtti.

Bağdat, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin hemen ardından Suudi Arabistan yatırım heyetini ağırlıyor.

Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Suudi Arabistan Yatırım ve Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede başkent Bağdat'ın "bölge ülkelerinin çıkarlarının buluşma noktası" olmasını arzu ettiklerini dile getiren Salih, "Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer bölge ülkeleriyle ortak ekonomik çıkar mekanizması oluşturmak istiyoruz." dedi.

Irak Cumhurbaşkanı, bölgede çatışma ve çekişmelerden uzak istikrarın sağlanması için bölge ülkeleri arasında uzlaşı sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistanlı Bakan Kasbi de Irak ile ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ortak sınır kapıları aracılığıyla ticaret hacmini yükseltmek istediklerini ifade etti.

Suudi Arabistan Yatırım ve Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve beraberindeki heyet, dün akşam geç saatlerde Bağdat'a gelmişti. Suudi Arabistan heyetini, Uluslararası Bağdat Havlimanı'nda Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani karşılamıştı.

Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi beklenen Suudi Arabistan heyetinin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ardından Irak'a gelmesi dikkati çekti. Ruhani, 3 günlük Irak ziyaretini dün akşam tamamlayarak ülkesine dönmüştü.

Bağdat yönetimi son dönemde başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor.

İki ülke yetkilileri 2017'de, "Irak ve Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi" oluşturmak için anlaşma imzalamıştı.

Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Irak-Suudi Arabistan ilişkileri tamamen kopmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:29
  1. Irak
  2. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam paketinin görünmeyen birtakım avantajları da devreye girecek. İddialı hedefi, kademe kademe realize etme konusunda iş dünyası ve hükümet olmak üzere hepimizin elinden geleni yapmak durumundayız. Paketi uygulama konusunda da
    1. İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam..
    2. "İsrail'le normalleşmeye koşturanlar..
    3. B737 Max'a uygulanan ambargolar,..
    4. Manisaspor'un içler acısı hali! Mum..
    5. Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet..
    6. İstanbul’un En Büyük Millet..
    7. İDDMİB’in 2019 hedefi 10 milyar dolar
    8. Sağlık çalışanlarından 100. yıl..
    9. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
    10. Dembele'den Barcelona'ya kötü haber
    11. Antalya’da “Tarımsal Nüfus..
    12. 3600 ek gösterge son dakika ne zaman..
    13. Beşiktaş'ta Loris Karius gelişmesi!..
    14. İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin..
    15. Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde
    16. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    17. Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
    18. ANALİZ - Lübnan'da yeni kabine ve..
    19. "Dört büyükler"in borcu 10 milyar..
    20. Feministler sosyal medyada da ezana..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!