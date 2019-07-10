0553 313 94 23

Ruhani'den petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye uyarı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:"İngilizlerin bu girişimi kendilerine zarar verecek. Denizlerde güvensizliği başlatan sizsiniz ve bunun sonuçlarını daha sonra fark edeceksiniz""(İran'ın ABD yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararı) Nükleer anlaşmanın yapısını bozmadık. Biz, anlaşmanın taraflarına 14 ay fırsat verdik ve daha sonra 2 ay daha süre verdik. İran'ın attığı adımlar tamamen doğru ve hukuk çerçevesinde atılmıştır"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24
Ruhani'den petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye uyarı

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerine el koymasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İran'a ait petrol tankerine "Suriye'ye petrol taşıdığı" gerekçesiyle Cebelitarık Boğazı'nda İngiltere tarafından el konulması ve nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerine el koymasının güvensizlik oluşturduğunu ifade eden Ruhani, "İngilizler, bu gemiyi İspanya kara sularında iken alıkoydu. Aslında kendileri o topraklarda ve Cebelitarık bölgesinde işgalci konumunda. İngilizlerin bu girişimi kendilerine zarar verecek. Denizlerde güvensizliği başlatan sizsiniz ve bunun sonuçlarını daha sonra fark edeceksiniz." diye konuştu.

İngiltere'nin iç siyasette çalkantılı bir dönem geçirdiğini ve parlamento ile hükümet arasında uyum bulunmadığını söyleyen Ruhani, "Bu şartlarda İran'ın petrol tankerini alıkoymak ahmakça bir iş." ifadesini kullandı.

- "Avrupa ABD'den endişe duymalı, İran'dan değil"

ABD yaptırımlarına karşılık İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararının nükleer anlaşma kapsamında alındığını dile getiren Ruhani, "Anlaşmanın yapısını bozmadık. Biz, anlaşmanın taraflarına 14 ay fırsat verdik ve daha sonra 2 ay daha süre verdik. İran'ın attığı adımlar tamamen doğru ve hukuk çerçevesinde atılmıştır." dedi.

Ruhani, İran'ın taahhütlerini azaltma kararına ABD ve Avrupa'dan gelen tepkilere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Amerikalılar bir taraftan nükleer anlaşmayı 'en kötü anlaşma' şeklinde niteliyor ve hiçbir bahane olmadan anlaşmadan çekiliyor, diğer yandan da İran'ın bazı taahhütlerini azaltmasından endişe duyuyor."

Ruhani, Avrupa ülkelerine işaret ederek "Nükleer anlaşmayı ayaklar altına alan ve uluslararası taahhütlerin temellerini sarsan ABD'den endişe duymalılar, İran'dan değil." ifadesini kullandı.

İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkı olduğunu savunan Ruhani, "İran'ın neden uranyum zenginleştirmemesi gerektiğine açıklama getiremiyorlar. Sadece 'İran'ın amacı kötü' diyorlar ancak uranyum zenginleştirmek kötü ise siz neden bu işi yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Ruhani ayrıca ABD'nin 1945'te Japonya'ya karşı kullandığı atom bombalarını hatırlatarak, "Uranyumun zenginleştirilmesinden kötü amaçlı istifade eden ve atom silahı kullanan dünyadaki tek ülke, bugün kendisini 'barışçı' olarak tanıtıp diğerlerine nasihat eder hale gelmiş." dedi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24
  1. İngiltere
  2. iran
  3. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz şehitleri için anma etkinlikleri düzenlenecek
    1. 15 Temmuz şehitleri için anma..
    2. Avustralya'da martıların antibiyotiğe..
    3. "Kaçış Planı 3" 12 Temmuz'da vizyona..
    4. Pasinler Kaplıcaları yenilenen yüzüyle..
    5. Doğa harikası üzerine yapılan asansör..
    6. AİHM’nin Demirtaş sert tepki: Be..
    7. Vali Ayhan, halkı meydanlara çağırdı
    8. Kurşun isabet eden kız çocuğunun ölümü..
    9. Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te
    10. O hastanenin doktorundan gururlandıran..
    11. DAP destekleri meyvesini veriyor
    12. İnşaatlardaki kombilere dadanan hırsız..
    13. CHP ve AK Parti’nin İzmir..
    14. Turizmi canlandırmak için doğa..
    15. Katar Emiri: “Dostumuz olmayan..
    16. Spor A.Ş Talas’ta
    17. Ümraniye’de avukatın silahla..
    18. Örümcek ağı estetiği ile gençleşin
    19. Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor! ABD..
    20. Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    21. Van'da 2'si polis 4 kişinin hayatını..
    22. Zafer Çarşısı sokakları yenileniyor
    23. Binbaşı Bozkurt’tan Dündar’a vedâ..
    24. Gediz’de yaz spor okulları açıldı
    25. Ankara'nın en büyük kültür ve kongre..
    26. Buluttaki veri sızıntılarının yüzde..
    27. Çocuklarda vertigoya dikkat! İşte,..
    28. Hisarcık’ta sarı kantaron otu..
    29. Dünyanın en lezzetli soğanı..
    30. Gediz’de LGS’de başarılı olan..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"