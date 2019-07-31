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Ruhani'den, Macron'a "bu süreç herkes için kayıpla sonuçlanacak" uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:- "ABD İran'a karşı düşmanca adımlarından hiçbir fayda elde edemeyecektir ve bu süreç böyle devam ederse herkes için kaybet-kaybet ile sonuçlanacaktır"- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:- "ABD'nin İran'a karşı yaptırımları tek taraflı ve kabul edilemez. Bölgede gerginliğin düşürülmesi ve sonuca ulaşılması için uygun ve adil bir çözüm bulmalıyız"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:12
Ruhani'den, Macron'a "bu süreç herkes için kayıpla sonuçlanacak" uyarısı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a karşı attığı adımlardan hiçbir fayda elde edemeyeceği ve bu sürecin devam ettirilmesi durumunda herkes için kayıpla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı ve bölgedeki gerginliği ele aldı.

ABD'nin yürüttüğü politikaların bölgenin istikrar ve güvenliği ile küresel alandaki ilişkilere olumsuz etki yaptığını ve İran'ın bölgede gerginliği başlatan taraf olmadığını yineleyen Ruhani, "ABD İran'a karşı düşmanca adımlarından hiçbir fayda elde edemeyecektir ve bu süreç böyle devam ederse herkes için kaybet-kaybet ile sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Avrupalı şirketler ABD yaptırımlarından sonra İran'dan çekildi"

Nükleer anlaşmanın amacının İran'ın başka ülkelerle ilişkilerinin normalleşmesi olduğunu hatırlatan Ruhani, "İran nükleer anlaşmaya tam olarak uymasına rağmen ekonomik açıdan çok az kazanç elde etmiştir. ABD'nin ayrılmasından sonra AB ülkelerinden ciddi adımlar görmediğimiz gibi bazı Avrupalı şirketler İran'dan çekildi." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın diğer ülkelerle bankacılık ve petrol alanındaki ilişkilerinin normalleşmesinin AB'nin taahhütlerini yerine getirmesi için atmasını bekledikleri ilk adım olduğunu aktaran Ruhani, "AB son bir yılda İran ile iş birliği yapmak ve taahhütlerini yerine getirmek için birçok fırsat kaçırdı. Zaman geçtikçe ve İran yeni adımlar attıkça ilk noktaya dönüş iki taraf için de zorlaşacaktır. " dedi.

İran, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Boğazı'ndaki güvenliğin ve gemicilik faaliyetlerinin özgür bir şekilde yapılmasının başat aktörü olduğunu savunan Ruhani, Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin, Paris'e yaptığı ziyaretin olumlu bir sonuç verdiğini sözlerine ekledi.

- "ABD'nin İran'a karşı yaptırımları tek taraflı ve kabul edilemez"

Macron da Fransa'nın, İran'ın nükleer anlaşmadaki menfaatlerinin temin edilmesi ve Tahran'ın diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinin normalleşmesi için çaba gösterdiğine işaret ederek, ABD yaptırımlarına rağmen AB ülkelerinin kredi hattının oluşturulması dahil İran ile ekonomik ilişkilerin kurulması için çalıştığını aktardı.

İran ile Fransa ilişkilerinin karşılıklı güvene dayalı olduğunu vurgulayan Macron "ABD'nin İran'a karşı yaptırımları tek taraflı ve kabul edilemez. Bölgede gerginliğin düşürülmesi ve sonuca ulaşılması için uygun ve adil bir çözüm bulmalıyız." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:12
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