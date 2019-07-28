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Ruhani'den İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'la son haftalarda tanker krizi yaşayan İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'a tebrik mesajı gönderdi

28 Temmuz 2019 Pazar 17:10
Ruhani'den İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik mesajı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Tahran'la son haftalarda tanker krizi yaşayan İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'a tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında Johnson'a başarılar dileyen Ruhani, "İran ve İngiltere ilişkilerine olan aşinalığınızın ve Tahran'a yaptığınız ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önündeki engellerin kalkmasına yardımcı olmasını ümit ediyorum. Başbakanlığınız döneminde, muhtelif alanlardaki ilişkilerin ikili ve çok taraflı olarak gelişmesine şahit olacağımızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- İran ile İngiltere arasında tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno İmpero'yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı oldu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:10
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