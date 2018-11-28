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Ruhani'den "halkın geçim sıkıntısı önceliğimiz" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın ekonomik sorunlara bağlı geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, yeni yıl bütçesinde bu konulara öncelik verdiklerini söyledi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:06
Ruhani'den "halkın geçim sıkıntısı önceliğimiz" açıklaması

Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ABD yaptırımları, ekonomik sorunlar ve yeni yıl bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yaptırımlarının İran ekonomisi ve halkın yaşamı üzerindeki etkisine işaret eden Ruhani, "Yaptırımlar, ekonomik ve dış baskılar var. Ancak atılacak adımlar iyi hesaplandığı ve ekonominin yapısı da iyi oluşturulduğu takdirde hiçbir şiddetli sarsıntı ve deprem halkın yaşamı üzerinde etkili olamaz." diye konuştu.

"İran'ın içinden geçtiği şartlarda halkımızı ülke aleyhine komplo kuranlara karşı korumalıyız" diyen Ruhani, "Halkın ekonomik ve geçimle ilgili sorunları var. Yeni yıl bütçesinde de önceliği bu konulara verdik. Hedefimiz halkın biraz daha rahatlamasıdır." ifadelerini kullandı.

Yetkililerin son birkaç ayda iyi önlemler aldığını ve vatandaşların da bunun rahatlığını hissettiğini savunan Ruhani, üretimi geliştirme, iş alanlarını arttırma, enflasyonu kontrol altına alma ve dar gelirli ile yoksul kesimleri korumaktan başka bir yolun olmadığını söyledi.

Ruhani, İranlıların ihtiyacı olan temel gıda ürünlerini temin etmek zorunda olduklarını ve sınır bölgelerindeki eyaletlerin bu konuda yapacakları üretimle önemli bir rol üstlenebileceklerini belirtti. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Irak gibi devletlerle iyi ve dostane şekilde komşuluk ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Ruhani, özellikle doğu ve batı Azerbaycan eyaletlerinin ticaretin geliştirilmesi için bu imkanlardan yararlanması gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani son olarak altının ülkeye girişinin serbest bırakılması konusunda yıllarca Merkez Bankası ile yaşadıkları görüş ayrılıklarına işaret ederek, "Merkez Bankası altının serbest bırakılmasının döviz kurunu yükselteceğini savunuyordu ancak neticenin böyle olmadığını gördük." görüşünü paylaştı.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:06
  1. ekonomi
  2. iran
  3. Ruhani
  4. Tahran
  5. yaptırımlar

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