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Ruhani'den Fransa'ya "nükleer anlaşmadaki tarihi rolü için az zaman kaldığı" uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:"Çok hassas şartlardan geçiyoruz. Fransa, nükleer anlaşmanın diğer taraflarıyla, bu anlaşmanın korunması için tarihi bir rol oynama şansına sahip. Ancak bunun için çok kısa bir zaman kaldı. Şüphesiz nükleer anlaşmanın bozulması İran, Fransa, bölge ve dünyanın çıkarına değil"

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:42
Ruhani'den Fransa'ya "nükleer anlaşmadaki tarihi rolü için az zaman kaldığı" uyarısı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa'nın nükleer anlaşmanın korunması konusunda tarihi bir rol oynama şansı bulunduğunu ancak bunun için çok az zaman kaldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ruhani, kendisine güven mektubunu sunan Fransa'nın yeni Tahran Büyükelçisi Philippe Thiebaud'u kabulü sırasında nükleer anlaşmanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin sonuçları ve etkilerini telafi edecekleri yönündeki taahhütleri üzerine, İran'ın geçen bir yıl boyunca sabrettiğini ve sükunetle hareket ettiğini dile getiren Ruhani, Paris'ten nükleer anlaşma konusunda verdikleri taahhütleri yerine getirmesini istedi.

Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"Çok hassas şartlardan geçiyoruz. Fransa, nükleer anlaşmanın diğer taraflarıyla bu anlaşmanın korunması için tarihi bir rol oynama şansına sahip. Ancak bunun için çok kısa bir zaman kaldı. Şüphesiz nükleer anlaşmanın bozulması İran, Fransa, bölge ve dünyanın çıkarına değil."

Ülkesinin Fransa ile tüm alanlarda özellikle de ekonomi konusunda "samimi ilişkileri" güçlendirmekten yana olduğunu belirten Ruhani, terörizmle mücadele ve bölgenin güvenlik ile istikrarı için de aktif iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

İlaç, tıbbi teçhizat, yolcu uçaklarının yedek parçaları, gıda ürünlerinin ticareti, fabrikalar için gerekli ekipmanların temini ve halkın istihdamı konusunda ABD tarafından getirilen kısıtlama ve yasaklamaların "gayrı insani" olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Bu konular nükleer anlaşma ve ikili ilişkilerin çok ötesindedir. Bunlar aynı zamanda ABD'nin tek tek İran halkına karşı başlattığı ekonomik savaşın bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca İran ve Fransa'nın son yıllarda gelecek için iyi bir ufuk çizdiğine işaret ederek, anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmanın şart olduğunu vurguladı.

- "Fransa, bu anlaşmayı korumak için mücadele ediyor"

Öte yandan Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Philippe Thiebaud ise Paris'in Tahran ile ilişkilerini tüm alanlarda mümkün olduğu kadar genişletme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Thiebaud, "Fransa, Tahran ile ekonomik iş birliğini geliştirmek için hiçbir çabadan kaçınmamıştır. Tahran nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerine bağlı kaldı. Fransa, uluslararası kamuoyunun desteklediği bu anlaşmayı korumak için mücadele ediyor." dedi.

Fransa'nın bölgedeki gerginliğin artmasından endişe ettiğini söyleyen Thiebaud, bölgenin güvenlik ve istikrarı için İran ile görüş alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:42
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