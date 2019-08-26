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Ruhani'den "fırsatları kaçırmamalıyız" açıklaması

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: (Zarif'in Fransa ziyaretiyle ilgili) "Yüzde yüz başarılı olacağımız her yoldan gideriz ancak yüzde 10-20 başarı ihtimalinin olduğu bir noktada da çaba göstermeli ve fırsatları kaçırmamalıyız"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:27
Ruhani'den "fırsatları kaçırmamalıyız" açıklaması

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Fransa ziyaretine ilişkin, "yüzde 10-20 başarı ihtimali dahi olsa çaba gösterilmesi ve fırsatların kaçırılmaması gerektiğini" söyledi.

Başkent Tahran'da köylerdeki altyapı hizmetleriyle ilgili düzenlenen bir konferansta konuşan Ruhani, nükleer anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer enerjiyle ilgili olarak büyük adımlar attıklarını ancak aynı zamanda müzakereleri devam ettirdiklerini belirten Ruhani, Zarif'in Paris'e yaptığı ziyaretin ardından Tahran'da kendileriyle istişare edip bir daha Fransa'ya gittiğini hatırlattı.

Ruhani, "Yüzde yüz başarılı olacağımız her yoldan gideriz ancak yüzde 10-20 başarı ihtimalinin olduğu bir noktada da çaba göstermeli ve fırsatları kaçırmamalıyız." dedi.

Nükleer anlaşmayı ve müzakereleri eleştirenlere tepki gösteren Ruhani, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazıları kulaklarını tıkamış ve müzakerelerin ne faydası vardı diye eleştiride bulunuyor. Müzakerelerden önce bir milyon varil petrol ihraç ediyorduk ancak müzakereden sonra 2 milyon 800 bin varil petrol ihraç ettik. Ülkeye milyarlarca dolar para girdi, bloke edilen paralardan her ay yaklaşık bir milyar dolar kurtardık. ABD’nin 30 yıl boyunca çaba harcadığı BM kararlarını bozduk."

Yabancı şirketler ülkeye yatırım için geldiğinde eleştirmeyenlerin bu şirketler İran'ı terk ettiğinde gidiş nedenlerini sorguladıklarına dikkati çeken Ruhani, "Bazı kurumlar çalışıyor çok iyi ve diğerleri iş yapmıyor kötü dersek şükürsüzlük yapmış oluruz. Bazıları Anayasanın yarısını kabul ediyor gerisini kabul etmiyor." diye konuştu.

- Zarif'in Fransa ziyareti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, sürpriz bir şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz kentine gitmişti.

Zarif'in ziyareti kapsamında ABD'li yetkililerle görüşme ya da müzakerede bulunmayacağı kaydedilmişti.

İranlı bakan, geçen hafta da Finlandiya, İsveç ve Norveç ziyaretlerinin ardından cuma günü Paris'te Macron ve mevkidaşı Le Drian ile bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:27
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