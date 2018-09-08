0553 313 94 23

Ruhani'den çok sert sözler: Bunun adı devlete ihanet!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol dışında 40 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını ancak bunun 20 milyar dolarının piyasaya girmediğini söyledi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:08
Ruhani'den çok sert sözler: Bunun adı devlete ihanet!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ihracat rakamlarıyla ilgili çok sert açıklamada bulundu.

Ruhani, başkent Tahran'da, 1981'de suikastla öldürülen eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai'yi anma töreninde konuştu.

İran'da yaşanan ekonomik sorunun tamamen ABD yaptırımlarından kaynaklı olmadığının altını çizen Ruhani, petrol dışı ihracattan elde edilen 40 milyar dolardan 20 milyar doların pazara girmediğini belirtti.

İhraç ürünlerinden elde edilen geliri piyasaya sürmeyen kurumlardan bazılarının kamu-özel teşekkülü olduğunu aktaran Ruhani, bunun "devlete ihanet" olduğunu ve bu konuda ihmalkârlık yapanların önce görevlerinden azledileceğini, ardından da haklarında dava açılacağını bildirdi.

Ruhani, hükümet olarak e-devlete geçerek kayıt dışılığı ortadan kaldıracaklarını ve şeffaflık sağlayacaklarını dile getirdi.

Hükümetin icraat yapmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Ruhani, yıl içinde üst düzey 666 atama yapıldığını, tüm eyalet ve kentlerde hizmetlerin aksamaması için çalıştıklarını ifade etti.

"ABD KILIÇ ÇEKMESEYDİ, BİZİM DE BAŞKA BİR SÖZÜMÜZ OLURDU"

ABD'nin kendilerine yönelik ekonomik ve psikolojik bir savaş başlattığını savunan Ruhani, "rekabet ve intikam zamanı" olmadığını belirterek İranlı tüm tarafların birlikte hareket etmesini istedi.

ABD'nin ekonomik yaptırımlarla halkı sokağa dökerek kendisine teslim olmasını amaçladığını öne süren Ruhani, müzakerelere ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"ABD bir taraftan müzakere için muhtelif kanallarla mesaj gönderiyor diğer taraftan da İran halkına baskı uyguluyor. ABD dürüst ise ve İran halkının dostu ise neden halka baskıyı artırıyor? Eğer ABD kılıç çekmeseydi bizim de başka bir sözümüz olurdu. Fakat bugün savaştayız."

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 11:08
  1. İran Cumhurbaşkanlığı
  2. İran
  3. İran Cumhurbaşkanı
  4. Hasan Ruhani
  5. Ruhani
  6. sert sözler
  7. çok sert açıklama
  8. devlete ihanet suçu
  9. ihracat rakamları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da pompalı tüfek dehşeti! Güvenlik müdürünü öldürdüler
    1. Antalya'da pompalı tüfek dehşeti!..
    2. A Milli Takım'da sakatlık şoku!..
    3. Sizce iktidar dolardaki yükselişi..
    4. Burdur'da polisten kaçarken ters yönde..
    5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:..
    6. Trump'ın yalanı ortaya çıktı! Meğer..
    7. Çobanların silahlı kavgası: 1 kişi öldü
    8. Ebeveynlerin ihmali dayanılır gibi..
    9. Milli helikopter T625 ile 10 milyar..
    10. ABD'li rapçi evinde ölü bulundu İşte..
    11. Emniyetten dev operasyon! Devletten..
    12. Mısır'da 75 kişiye idam cezası
    13. Bağımsız duruştan taviz verilmesin!
    14. ASELSAN'dan sağlık teknolojilerinde 2..
    15. ABD'den skandal karar! Darbeci Sisi'ye..
    16. Sisi’nin baskı politikası... Mısırlı..
    17. İstiklal Caddesi kapatılacak mı?
    18. Milletin sanatçılarına azgın azınlık..
    19. MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen alım ön..
    20. Katil Esed varil bombasından vazgeçmiyor
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...