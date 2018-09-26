0553 313 94 23

Ruhani'den Amerika'ya: Devirdiğiniz masaya geri dönün!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, müzakereden daha iyi bir yol olmadığını belirtti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:11
Ruhani'den Amerika'ya: Devirdiğiniz masaya geri dönün!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na hitap etti. Ruhani, nükleer anlaşmanın on yıl süren diplomatik çabaların ve yoğun görüşmelerin sonucu olduğunu ifade ederek, ABD'den müzakere masasına dönmesini istedi.

Ruhani, dünyanın bazı devletlerin uluslararası kurumlara ve değerlere karşı keyfi davranışından ve umursamazlığından muzdarip olduğunu dile getirerek, "Dünyanın güvenliği, ülkelerin koordinasyonu ve iş birliği sayesinde en az maliyetle mümkündür." şeklinde konuştu.

HANGİ KRİTERLERE GÖRE KONUŞACAĞIZ?

Dünyada radikal milliyetçiliği ve yabancı düşmanlığını güçlendirerek ve uluslararası kuralları ayaklar altına alarak çıkarını koruyabileceğini düşünen yöneticiler olduğunu söyleyen Ruhani, "Uluslararası kurallara aykırı olarak, birçok tarafın üzerinde uzlaştığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan bir anlaşmayı bozan ABD, İran'dan ikili müzakere talebinde bulunuyor. Hangi kriterlere göre, nasıl bir devletle konuşacağız? Her türlü diyalog ve müzakere BMGK 2231 sayılı kararına göre olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

MÜZAKERE İÇİN FOTOĞRAF KARESİNE GEREK YOK

"Devirdiğiniz müzakere masasına dönün, yaptırım uygulamayın, yaptırım ve tekfir bir sikkenin iki yüzü gibidir." diyen Ruhani, "Tekfirde insani düşünceler inkar ediliyor, yaptırımda ise insani yaşam ve refah yok sayılıyor. Müzakere için iki kişilik fotoğraf karesine gerek yok. Bu aynı ortamda birbirinin konuşmasını işitmek şeklinde de olabilir." görüşlerini paylaştı.

TRUMP GÖRÜŞLERE DEĞER VERMİYOR

Müzakerelerden daha iyi bir yol olmadığına dikkati çeken Ruhani, müzakerenin kesildiği yerden ve ahdini bozan kişi tarafından başlatılabileceğini, bunun yolunun da uluslararası ahlak ve hukuku ihlal eden insafsızca yaptırımları sonlandırmaktan geçtiğini kaydetti.

ABD'yi hükümet olduğundan habersiz bir hükümet, kendinden önceki yönetimin vaatlerini ve anlaşmasını bozan bir yönetim olarak tanımlayan Ruhani, Trump'ın uzmanların görüşüne değer vermediğini savundu.

OYUNCAK OLMAYACAĞIZ

ABD'nin diğer devletlerden de anlaşmayı bozmalarını ve kanunları çiğnemelerini istediğine işaret eden Ruhani, uluslararası güvenlik meselesinin ABD'nin iç siyasetinin bir oyuncağı olmadığını söyledi.

BM'nin hiçbir ülkenin sorumluluktan kaçmasına izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, uluslararası kurumların kayıtsızlığı ve etkisizliğinin dünya barışı için bir tehdit olabileceğini ifade etti.

ABD'nin İran'a karşı tutumunun ilk günden yanlış olduğunu belirten Ruhani, vaade karşı vaat, bozmaya karşı bozma, tehdide karşı tehdit, adıma karşı adım ve söze karşı söz ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı.

GÜÇLÜ OLMAK HAKLI OLMAK DEĞİLDİR

 İran'ın siyasetinin açık olduğunu ve ne savaş, ne yaptırım, ne zorbalık ne tehdit, sadece ahde vefa ve yasalara bağlılık istediklerini ifade eden Ruhani, "ABD güçlü olduğu için haklı olduğunu zannediyor. Ancak güçten anladığı meşruiyet değil zorbalıktır. ABD'nin yaptırımları sadece İran'a değil diğer ülke halklarına da zarar veriyor." görüşlerini dile getirdi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:11
  1. iran
  2. abd
  3. trump
  4. Ruhani
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıllı şehirler, akıllı projeler bu fuarda
    1. Akıllı şehirler, akıllı projeler bu..
    2. Fenerbahçe'de büyük kriz! Telefonu..
    3. Yemen'deki 'hatalı saldırılar'a..
    4. Meksika'da tüm polis memurlarının..
    5. Harun Tekin'den itiraf! "Ryan Babel'in..
    6. Limitleri aşmayın ödemeyi unutmayın
    7. Bakan Süleyman Soylu açıkladı: 15 bin..
    8. O şehirde görev yapan tüm polislerin..
    9. Kuzu: Trump Erdoğan'la görüşmek için..
    10. Peru'da otobüs 200 metreden nehre..
    11. Albayrak’tan güven mesajı
    12. Manisa'da eşini baltayla öldürdü!..
    13. Doğalgaz ithalatı yüzde 12,1 düştü
    14. Bakan Soylu: Uyuşturucudan 15 bin 262..
    15. Türkiye'de yaşam süresinin en yüksek..
    16. İstanbul’a gelen turist sayısı geçen..
    17. Terör örgütü PKK'ya 1,5 milyar $'lık..
    18. Karahasanoğlu: Gelin Tayyip Erdoğan’ın..
    19. Anka'ya 'Milli göz'
    20. Terörden sonra ikinci problem çarpık..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018