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Ruhani'den ABD'ye yaptırım tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırım kararının ardından yaptığı açıklamada, "İran, dünya ve bölgesel aktörlerle Orta Doğu'da barışı sağlamak amacıyla ilişkilerini geliştirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:56
Ruhani'den ABD'ye yaptırım tepkisi

ABD yaptırımları sonrası ilk kez konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve Donald Trump’a dürüstlük çağrısı yaptı. Ruhani dünyanın ve diğer bölgesel güçlerin desteğini isteyerek Orta Doğu’da barış çağrısında bulundu.

ABD'NİN YAPTIRIMLARINI ELEŞTİRDİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani , Rueters’da yer alan açıklamalarında ABD’nin uyguladığı yeni yaptırımları eleştirdi.

Ruhani, "Biz her zaman diplomasi ve konuşmaya öncelik verdik ancak konuşmak dürüstlük ister. ABD , İran ile yaptığı nükleer anlaşmadan çekildikten ve yaptırımları dayattıktan sonra bizimle görüşmek istiyor. Trump’ın konuşma isteği sadece Amerikan seçimleri ve İran’da kaos yaratmak içindir" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:56
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