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Ruhani'den ABD'ye şok tehdit: Tarihi bir pişmanlık olur!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çıkması durumunda "tarihi bir pişmanlık" yaşayacağı uyarısında bulundu

06 Mayıs 2018 Pazar 11:08
Ruhani'den ABD'ye şok tehdit: Tarihi bir pişmanlık olur!

İran’ın kuzeydoğusundaki Sebzevar kentinde halka seslenen Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimiyle imzalanan nükleer anlaşmayı devam edip etmeyeceğine ilişkin 12 Mayıs'ta vermesi beklenen karara değinerek, "Trump'ın vereceği her karar için planımız hazır" dedi.

KİMSEYLE MÜZAKERE ETMEYİZ

Tahran'la yapılan nükleer anlaşmada değişiklikler yapılarak İran'ın füze potansiyelini de anlaşmaya eklenmesini isteyen ABD'nin talebine değinen Ruhani, "Savunma silahlarımız konusunu kimseyle müzakere etmeyiz. Kendimizi savunmak için nasıl bir karar aldığımız kimseyi ilgilendirmez" diye konuştu.

 

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:08
  1. İran
  2. Hasan Ruhani
  3. Donald Trump
  4. ABD
  5. Nükleer

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