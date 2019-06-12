0553 313 94 23

Ruhani'den "ABD yaptırımları etki gücünü kaybetti" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:"ABD'nin ülkemize yönelik baskıları zirveye çıktı, fakat yaptırımların gücü fiilen sona ermek üzere. Yaptırım ve baskılar etki gücünü kaybetti, daha da etkisiz hale gelecek"

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:53
Ruhani'den "ABD yaptırımları etki gücünü kaybetti" açıklaması

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik baskılarının zirveye çıktığını, bununla birlikte yaptırımların gücünün fiilen sona ermek üzere olduğunu söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Ruhani, bugün Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yla, yarın da Kırgizistan'ın başkenti Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında önemli görüşmeler yapacağını belirterek, "ABD'nin ülkemize yönelik baskıları zirveye çıktı, fakat yaptırımların gücü fiilen sona ermek üzere. Yaptırım ve baskılar etki gücünü kaybetti, daha da etkisiz hale gelecek." diye konuştu.

ABD yaptırımlarına rağmen iyi şartlarda olduklarını ancak bunun tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmediğine işaret eden Ruhani, "ABD'nin ülkemize karşı uyguladığı bu tür yaptırımların tarihte bir benzeri yoktur. BM kanalıyla ülkemize karşı uygulanan yaptırımlar ile ABD'nin bugünkü ambargoları mukayese edilemez." ifadesini kullandı.

Ruhani, önceki gün Tahran'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da kendisine açık bir şekilde ABD'nin yanlış yaptığı yönünde görüş belirttiğini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı, "Kötülüğümüzü isteyenleri hak, adalet ve müzakere masasına çekeceğiz ve yanlış yaptıklarını kabul etmek zorunda bırakacağız. Daha önce ölçüsüzce yaptıkları konuşmaları şimdi daha mutedil bir seviyeye indirdiler ve şüphe yok ki girdikleri yanlış yoldan geri adım atacaklar." değerlendirmesinde bulundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:53
  1. iran
  2. Ruhani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    1. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    2. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    3. Validen gazetecileri kıskandıran..
    4. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    5. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    6. Bakır kazanı böyle çaldılar
    7. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    8. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    9. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    10. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    11. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    12. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    13. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    14. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    15. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    16. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    17. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    18. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    19. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    20. Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin..
    21. Almanya’da Türk çocuk, spor salonunda..
    22. 8 yıldır Erzurum’da bekleyen Gürcistan..
    23. Siirt merkezli 6 ildeki terör..
    24. Gagavuzya’da 15 Temmuz anıtı
    25. Dışişleri Komisyonu ile Karadağ..
    26. Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş,..
    27. Akıncı Üssü davası
    28. FETÖ sanığı hukukçuya 6 yıl hapis..
    29. ÇGC’de yeni yönetim belli oldu
    30. R4 Dünya Rafting Şampiyonası
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!