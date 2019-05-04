Ruhani, ABD’nin yaptırımlarına karşı formülü buldu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına rağmen petrol ihracatına devam edeceklerini ancak dövize bağımlılığın azaltılması ve yerli üretimin artırılması gerektiğini belirtti.

"Üretim ve ihracatı artırmalıyız"

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu.

ABD'nin yaptırımlarla İran'ın döviz gelirlerini azaltmayı hedeflediğini söyleyen Ruhani, "ABD, gayrimeşru hedeflerine ulaşmak için döviz rezervlerimizi azaltmaya çalışıyor. Biz buna karşılık dövize bağımlılığımızı azaltmalı, üretim ve ihracatı artırarak gelirlerimizi yükseltmeliyiz." dedi.

ABD'nin ekonomiyi hedef alarak ülkeyi ayrıştırmak istediğini dile getiren Ruhani, "Bir şey elde edemediklerini anladıkları zaman bu oyundan vazgeçecekler. Bizim birlik olarak direnmekten başka yolumuz yok." ifadesini kullandı.

"Yaptırıma rağmen satmaya devam edeceğiz"

İran'ın 2013'te ithal ettiği birçok ürünü şu anda ihraç etme kapasitesine ulaştığını dile getiren Ruhani, "İşlenmiş petrol ve dizel yakıt ithalatı yapıyorduk bugün ise bunları ihraç ediyoruz. ABD'nin yaptırımlarına rağmen petrolümüzü satmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye İran'a petrol yaptırımlarından muafiyet getiren ABD yönetimi, İran petrol ihracatını sıfıra indirme hedefiyle 2 Mayıs'ta muafiyetleri sonlandırma kararı almıştı.