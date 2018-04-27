Ruhani ve Devrim Muhafızları arasında gerginlik artıyor!

İran Devrim Muhafızları, Londra’daki Imperial Koleji’nde profesör olan “Abbas Adalat’ı” tutukladı.

Bu örgüt, İngiltere’deki İran rejimi için çalışan en büyük lobi olan “CASMII” organizasyonunu yönetiyor.

İran kaynakları, örgütün Tahran’ı savunmak için iki yılını harcadığını ve İran’ın nükleer anlaşmasının başarısında ABD’deki en güçlü İran lobisi olan Amerika’daki İran Ulusal Konseyi (NIAC) yanında önemli bir rol oynadığını söyledi.

MAHMUD AHMEDİNEJAD VE ADALAT YAKINLIĞI

Kaynaklar, tutuklamanın, Şii Dini lideri “Ali Hamaney” ve Başsavcı “Sadık Larijani” ile bir anlaşmazlık içine giren eski İran Cumhurbaşkanı “Mahmud Ahmedinejad” ın “Adalat” ın yakınlığından kaynaklandığına işaret etti.

İran Devrim Muhafızları daha önce İran’da derin farklılıklar ortaya çıkaran bir açıklama yaptı ve dış baskıya maruz kaldıklarını ve bazı partilerin “yanlışlıkla veya kasıtlı olarak” yabancı medyanın rejime saldırmasına izin verdiğini vurguladı.