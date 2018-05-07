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Ruhani resti çekti: Siz olmasanız da olur

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran'la 2015 varılan nükleer anlaşmadan çıkması halinde ülkesinin çıkarlarının karşılanması şartıyla anlaşmayı diğer taraf ülkelerle sürdürebileceklerini bildirdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:16
Ruhani resti çekti: Siz olmasanız da olur

Meşhet kentindeki İl İdari Konsey Oturumu'nda konuşan Hasan Ruhani, İran'la P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında varılan nükleer anlaşmadan çıkıp çıkmayacağına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump tarafından 12 Mayıs'ta alınması beklenen kararı değerlendirdi.

"ABD OLMASA DA OLUR"

Ruhani, "Anlaşmadaki isteklerimiz ABD dışındaki ülkeler tarafından sağlanıp, güvence altına alınırsa anlaşmaya devam ederiz. ABD çıkarsa çok da iyi olur, şer azalmış olur" diye konuştu.

Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Özel Kalem Müdürü Mahmud Vaiz'den geldi. Vaizi konuyla ilgili, "ABD'nin geri çekilmesi durumunda ve anlaşmayı İran'ın çıkarlarının sağlanması halinde, Avrupa Birliği ve Çin'le devam edebiliriz" dedi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:16
  1. İran
  2. Hasan Ruhani
  3. ABD
  4. İngiltere
  5. Çin
  6. Fransa
  7. Rusya
  8. Almanya

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