Ruhani: Nükleer anlaşma bozulursa...

P5+1 ülkeleri ile Tahran arasında 2015'te varılan nükleer anlaşmanın yedi ülkenin mutabık kaldığı kaç taraflı uluslararası bir anlaşma olduğunu söyleyen Ruhani, şöyle konuştu:



"Birileri sabah kalkıp 'ben bunu beğenmedim, değiştireceğim' diyemez. Anlaşma olduğu gibi ya kalır ya hep birlikte onunla vedalaşırız. Anlaşmaya ne bir şey ilave edilir ne de bir şey eksiltilir. Avrupa, Trump'ı memnun etmeye çalışıyorsa, İran halkının değil kendi cebinden masraf yaparak bunu yapsın. Trump'ın zaten şimdilik bir cebi var ve bölgedeki Arap milletlerini yağmalayarak onu doldurmayı devam ediyor. Anlaşmada kaydedilen çıkarlarımız güvence altında olduğu sürece anlaşmaya bağlı kalırız, çıkarlarımız korunmazsa anlaşmada kalmayız, ister ABD anlaşmada kalsın yahut kalmasın."