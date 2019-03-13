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Ruhani Necef'te Sistani ile görüştü

13 Mart 2019 Çarşamba 12:28
Ruhani Necef'te Sistani ile görüştü

NECEF (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak'ın Necef kentinde ülkedeki Şii dini otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile görüştü.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, Ruhani, Necef Valisi Luay el-Yasiri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Sistani ile ikamet ettiği evinde bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin de hazır bulunduğu görüşmenin detaylarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Ruhani'nin bugün Tahran'a hareket etmeden önce Necef'teki diğer dini mercilerle de görüşmesi bekleniyor.

Ruhani'nin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmenin ise Iraklı liderin ülke dışında olması nedeniyle gerçekleşmeyeceği iddia edildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü Bağdat'a gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yanı sıra eski başbakanlardan Nuri el-Maliki ve Haydar el-İbadi, Milli Güvenlik Müsteşarı ve Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad, Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, bazı dini liderler ve aşiret temsilcileriyle de görüşmüştü. Dün Kerbela'ya giden Ruhani, temaslarının bir bölümünü de bu kentte sürdürmüştü.



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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:28
  1. Irak
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