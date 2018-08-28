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Ruhani meclisi ikna edemedi! Yargıya taşındı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son dönemde ülkedeki ekonomik sorunlara ilişkin mecliste yaptığı açıklamalarla milletvekillerini ikna edemedi.

28 Ağustos 2018 Salı 11:09
Ruhani meclisi ikna edemedi! Yargıya taşındı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, mecliste bankacılık yaptırımları, işsizlik, ekonomideki durgunluk, kaçakçılık ve döviz krizi konusunda kendisine yöneltilen 5 soruya yanıt verdi.

Kendisine yöneltilen sorulara ilişkin kabinesinin performansını savunan Ruhani, ekonomik sorunların ABD'nin yaptırımları geri getirmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Halka umut aşılanması gerektiğini kaydeden Ruhani, "İnsanların hayatlarının kasvetli resmini çizmenin daha fazla karanlığa yol açacağının farkında olun." dedi.

Yöneltilen sorulara Ruhani'nin verdiği cevaplardan sonra milletvekillerine yanıtların kendilerini ikna edip etmediği soruldu. Yapılan oylamada, Ruhani'nin, sadece bankacılık yaptırımları hakkındaki açıklamalarının milletvekillerini ikna ettiği sonucu çıktı.

İran Cumhurbaşkanı'nın işsizlik, ekonomik durgunluk, kaçakçılık ve döviz kriziyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar ise yeterli bulunmadı.

İran devlet televizyonu, meclisin ikna olmadığı konuların yargıya taşındığını duyurdu. Yargı incelemesinden sonra söz konusu meselelerin tekrar meclise gönderilerek milletvekillerinin Ruhani'nin başında bulunduğu hükümet hakkında nihai kararı vereceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:09
  1. İran Cumhurbaşkanlığı
  2. Hasan Ruhani
  3. İran Meclisi
  4. Yargıya taşındı
  5. ikna edemedi

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