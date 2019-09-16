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"Ruhani ile Trump görüşmesi gündemde değil"

- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: "(İran ve ABD liderlerinin New York'ta görüşeceğine ilişkin iddialar) Ben bu haberleri teyit etmiyorum. Ne böyle bir program gündemde ne de New York'ta böyle bir şeyin gerçekleşeceğini düşünüyorum" "(Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıda İran'ın suçlanması) ABD'li yetkililerin İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez"

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:41
"Ruhani ile Trump görüşmesi gündemde değil"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Musevi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bu ay sonunda New York'a gideceğini aktaran Musevi, ABD'nin yaptırım listesine alınan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de şartların uygun olması durumunda kendisine eşlik edeceğini belirtti.

Ruhani ile Trump'ın New York'ta bir araya gelebileceğine yönelik uluslararası medyada yer bulan haberlerin sorulması üzerine Musevi, "Ben bu haberleri teyit etmiyorum. Ne böyle bir program gündemde ne de New York'ta böyle bir şeyin gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi.

Musevi, "Sayın Ruhani'nin dediği gibi biz fotoğraf çekimi için görüşme yapmıyoruz. Görüşme somut sonuçlar getirmelidir. Daha önce de söylediğimiz gibi ABD nükleer anlaşmaya geri döner ve ekonomik terörizmi sona erdirirse Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'na katılabilir ve taleplerini dile getirebilir." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıda İran'ı suçlamasına ilişkin ise Musevi, "ABD'li yetkililerin İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla bugün Ankara'da düzenlenecek zirveye ilişkin ise Musevi, "Bu toplantının Suriye halkı ve bölge için iyi sonuçlar getirmesini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:41
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