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Ruhani ile Paşinyan ekonomik ilişkileri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri görüştü

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:13
Ruhani ile Paşinyan ekonomik ilişkileri görüştü

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyaret için Tahran'a gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Ruhani'nin daveti üzerine İran'ı ziyaret eden Paşinyan, Tahran Mehrabad Havalimanı'nda İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan tarafından karşılandı.

Paşinyan için daha sonra Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından Ruhani ile Paşinyan başkanlığında Sadabad Sarayı'nda heyetler arası bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında ekonomik iş birliğini öngören iki mutabakat zaptı imzalandı.

Ruhani, imza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran ile Ermenistan arasında siyasi, ekonomik, turizm, bilim, kültür ve akademik alanlardaki iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Ermenistan ile başından itibaren iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Ruhani, Erivan yönetiminin ABD yaptırımlarıyla ilgili ortaya koyduğu tutumdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Üçüncü bir ülkenin İran ile Ermenistan ilişkilerine müdahale etmemesi konusunda kararlıyız." dedi.

İran, Ermenistan ve Gürcistan arasında elektrik hattı oluşturulması ve ardından Rusya'nın da buna dahil olması konusunda anlaştıklarını aktaran Ruhani, görüşmede Basra Körfezi'nin Ermenistan ve Gürcistan üzerinden Karadeniz'e bağlanması konusunu da ele aldıklarını ifade etti.

Son olarak Erivan ile olan doğalgaz ve elektrik alanındaki ekonomik ilişkilere değinen Ruhani, Ermenistan'da kurulacak elektrik santraline ilişkin müzakerelerin de masaya yatırıldığını ve bu ülkeye daha fazla doğal gaz ihraç etmeye hazır olduklarını dile getirdi.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:13
  1. Erivan
  2. Ermenistan
  3. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
  4. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  5. Tahran

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