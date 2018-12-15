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Ruhani hükümeti ile Ahmedinejad arasında ekonomi tartışması

İran'da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, hükümeti istifaya davet ederken, Ruhani cephesi ekonomideki sorunların kaynağı olarak Ahmedinejad'ı işaret etti

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:58
Ruhani hükümeti ile Ahmedinejad arasında ekonomi tartışması

ANKARA (AA) - İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, ülkenin iyi yönetilmediği gerekçesiyle hükümeti istifaya davet etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında olduğu hükümet, Ahmedinejad'ı ekonomideki sorunların kaynağı olmakla suçladı.

Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin ülkeyi iyi yönetemediğini iddia etti ve Ruhani'yi bir televizyon kanalına çıkarak halkın karşısında tartışmaya davet etti.

Ekonomi başta olmak üzere ülkedeki sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söyleyen Ahmedinejad, "Eğer ülkeyi yönetmeyi bilmiyorsanız istifa etmesini de mi bilmiyorsunuz. Eğer yapamıyorsanız istifa edin ve işleri milletin idaresi ve oyuna emanet edin." ifadelerini kullandı.

Ekonomideki sorunların doğru programlar ve halkın katılımıyla aşılabileceğini belirten Ahmedinejad, Ruhani hükümetini halkı baskı altına almak ve devrim karşıtlığıyla itham etti.

- "Halk, verdiği sözleri kimin yerine getirmediğini iyi biliyor"

Bu suçlamalara cevap veren İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise Ahmedinejad'ın halkı aldatmaya çalıştığını söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya konuşan Vaizi, Ahmedinejad'ı ekonomideki sorunların kaynağı olmakla suçlayarak, "Halk, verdiği sözleri kimin yerine getirmediğini, kimin ambargolara sebep olduğunu ve komşularla ilişkilerimizi karmaşık hale getirdiğini iyi biliyor." dedi.

Vaizi, "Eski cumhurbaşkanı sloganlarla gündeme gelebileceğini düşünüyor. Bugün bazı eyaletlere gidiyoruz ve Ahmedinejad hükümetinin ortaya koyduğu projeler ile halka verdiği sözlerin yerine getirilmediğini gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.



Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:58
  1. Ahmedinejad
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  3. iran
  4. Ruhani
  5. Vaizi

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