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Ruhani: "Beklenen ve beklenmeyen tepkilere hazırız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme olasılığını karşı 'beklenen ve beklenmeyen' tepkilere hazır olduklarını açıkladı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:22
Ruhani: "Beklenen ve beklenmeyen tepkilere hazırız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda, İran'ın atom ajansının "beklenen ve beklenmedik" tepkilere hazır olduğunu açıkladı.İran ve ABD arasındaki nükleer anlaşma gerilimi giderek tırmanıyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonuna yaptığı bir konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi olasılığına işaret ederek "Atomik Enerji Organizasyonumuz bekledikleri ve beklemedikleri eylemler için tamamen hazırlandı," dedi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 12:22
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