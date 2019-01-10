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Ruhani açıkladı: Uzaya 2 uydu fırlatacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önümüzdeki hafta kendi ürettikleri roketlerle uzaya 2 uydu fırlatacaklarını açıkladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 14:59
Ruhani açıkladı: Uzaya 2 uydu fırlatacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gelecek hafta kendi ürettikleri roketlerle uzaya 2 uydu fırlatacaklarını söyledi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, ölümünün 2'nci yılında başkent Tahran'da anıldı. Anma programına Rafsancani'nin aile fertleri ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanı sıra din adamları ve siyasetçiler katıldı.

Müjdeyi verdi

Ruhani, burada yaptığı konuşmada bugünkü İran'ın savunma gücü ve yeni ile orta seviyedeki teknolojisinin Rafsancani'nin emeklerinin bir sonucu olduğunu belirterek, "Gelecek hafta kendi ürettiğimiz roketlerle uzaya 2 uydu fırlatacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Rafsancani'ye yönelik saldırılara da dikkati çekerek, "Onu ne Savak'ın kırbaçları ne de haysiyet cellatlığı yıkabildi. Rafsancani eşsiz siyasetçilerimizden biriydi ve biz ondan yoksunuz." diye konuştu. 

Hasan Ruhani, Rafsancani'nin İran-Irak savaşı ve barıştaki rolüne de değinerek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki en karmaşık ve stratejik konulardan biridir bu; önemli olan savaşı başlatmak ve sürdürmek değildir. Ekonomik ve siyasi savaşta yapacağımız işler hüner değildir, asıl hüner savaşı sona erdirmek ve neticeye ulaştırmaktır." 

Konuşmasının devamında Rafsancani'nin yaşamında "her zaman bulunduğu makam ve aldığı unvanlardan daha büyük" olduğunu söyleyerek, "İmam Humeyni'nin ilk yakın arkadaşı ve öğrencisiydi. O devrim adına ve devrimin istikrarı için vardı. Devrimin yapılandırılması ve istikrarında rol alan iki önemli insandan biri Rafsancani'dir." ifadelerini kullandı. 

Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani, 8 Ocak 2017'de "havuzda" hayatını kaybetmişti. İlk olarak, ölüm nedeni kalp krizi şeklinde duyurulurken, Rafsancani'nin kızı Fatma Haşimi, geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının ölümüyle ilgili hala birçok şüphesinin olduğunu belirterek, "Babamın eceliyle öldüğüne hiç inanmadım." demişti. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:59
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