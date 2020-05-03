  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Ruhani açıkladı! İran’da Cuma namazları başlıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsle mücadele kapsamında geçilen uygulamada yer alan beyaz bölgelerde yarından itibaren camilerin ibadetlere açılacağını, Cuma namazlarını sosyal mesafeye uyularak kılınmaya başlanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:12:00 -
Ruhani açıkladı! İran’da Cuma namazları başlıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde yarından itibaren camilerin ibadete açılacağını söyledi.

133 yerleşim biriminde camiler ibadete açılacak

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği "Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı"nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "133 az tehlikeli veya beyaz bölge olarak tespit edilen yerleşim biriminde yarın itibarıyla camilerin ibadete açılması ve bu yerlerde cuma namazının kılınması kararını verdik." dedi.

Söz konusu camilerde cemaatin sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini hatırlatan Ruhani, 133 yerleşim biriminin nereler olduğu konusunda açıklama yapmazken, okulların da bu bölgelerde 16 Mayıs'ta açılmasının planlandığını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında renk uygulaması

Cumhurbaşkanı Ruhani, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'la mücadelede beyaz, sarı ve kırmızı bölge uygulamasına geçildiğini, 14 gün boyunca yeni vaka görülmeyen ve virüs kaynaklı ölüm olmayan bölgelerin az tehlikeli veya beyaz bölgeler olarak nitelendirileceğini söylemişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 156'ya, vaka sayısı ise 96 bin 448'e ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

serdar

darısı bize,inşallah bizde'de kısa zamanda başlar.
  • Yanıtla

serdar

. peki 2 aydır televizyonlarda olan spiker gazeteci siyasetçi doktor bilim kurulu üyelerini hiç saç uzaması gördünüz mü yooookkk.bu arkadaşlar nerede traş oluyorr .yoksa saçları uzayan sadece biz garibanlar mı.erkan taNdan ismail küçükkayasına fatih portakaldan saç dibi gelmeyen bayan spikerlerine reisten kılıçdaroğluna ömer çelikten özgür özele.....herkes pırıl pırıl saçlarda mm uzama yokkk.ARKADAŞLAR BÜTÜN YASAKLAR BİZ GARİBANLARA.NOKTA.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı