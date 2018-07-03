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Ruhani ABD'ye meydan okudu: Durdurabilirseniz buyurun!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol tehdidine karşılık ''Durdurabilirseniz buyurun'' ifadesini kullandı.

03 Temmuz 2018 Salı 14:50
Ruhani ABD'ye meydan okudu: Durdurabilirseniz buyurun!

Avrupa turu kapsamında İsviçre'nin başkenti Bern'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-İsviçre Ortak Ticari Toplantısı'nda konuştu. Ruhani, ABD müttefiklerine, İran'ın ham petrolünü satın almayı durdurması için baskı yapmaya çalışması halinde bölgesel petrol ihracatının tehdit edileceğini söyledi.

Hasan Ruhani, “Amerikalılar, İran'ın petrol ihracatını tamamen durdurmak istediklerini iddia ettiler. Bu ifadenin anlamını anlamıyorlar, çünkü İran petrolünün ihraç edilmemesi için bir sebep yokken, bölgenin petrolü ihraç ediliyor” diye konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

İsviçre ile karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda kararlıyız. Çünkü bu her iki ülkenin menfaatleri doğrultusundadır. Bu toplantı vasıtasıyla tek taraflılığın günümüz dünyadaki politik, güvenlik ve ekonomik alanlarının gereksinimlerine karşılık vermediğini belirtmek istiyoruz. Halkların çıkarlarını korumanın en iyi yolu tüm dünya devletlerinin yakınlaşmasıdır. Tüm dünya ile yapıcı ilişkiler kurmak dış politikamızın temelini oluşturmaktadır. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması başta olmak üzere bütün uluslararası kurallara bağlı kalacağımızı dünyaya duyurmak istiyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da dahil tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

İran, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) içerisinde 3'üncü büyük üretim yapan ülke ve günde ortalama 2 milyon varil ham petrol ihraç ediyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 14:50
  1. Hasan Ruhani
  2. İran
  3. OPEC
  4. ABD
  5. İsviçre

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