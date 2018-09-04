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Ruhani, ABD'ye meydan okudu: Bütün gücümüzle devam edeceğiz!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına rağmen bütün güçleriyle petrol ihracatına devam edeceklerini söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 15:25
Ruhani, ABD'ye meydan okudu: Bütün gücümüzle devam edeceğiz!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına rağmen petrol üretimine ve ihracatına devam edeceklerini belirtti.

Ülkenin güneybatısındaki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentinde 3 petrokimya projesinin açılış törenlerine katılan Ruhani, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, düşmanlar tarafından hazırlanan komplolarda yeni bir aşamaya girildiği uyarısında bulundu.

Yaptırımlara karşın petrokimya projelerinin hayata geçirildiğini aktaran Ruhani, İran'ın ekonomik ve psikolojik savaşla karşı karşıya olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu savaşın ön cephesinde ekonominin yükünü omuzlayan petrol, gaz ve petrokimya sektörleri var. Düşman bize yaptırım uygulamak istediğinde bu sektörlere el uzatıyor."

"BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÜRETİME VE İHRACATA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD'nin yeni yaptırımlarla ülkenin bağımsızlığını hedef aldığını ancak yaptırımların kendilerini durduramayacağını vurgulayan Ruhani, "Biz bütün gücümüzle hem petrol üretimine hem de ihracata devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İran Enerji Haber Ajansı SHANA Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Aseluye'de Mercan Petrokimya Metanol Projesi, Perdis Petrokimya 3'üncü Ünitesi ve Demavend Petrokimya Santrali'nin 1'inci ünitesinin açılışını yaptığını duyurdu.

Yıllık yaklaşık 62 milyon 150 bin ton petrokimya ve polimer ürünleri üreten İran'ın, yeni projelerin hizmete açılmasıyla bu alandaki üretiminin 65 milyon 550 tonu aşacağı belirtildi.

Projelerin toplam maliyetinin 1,85 milyar dolar olduğu kaydedildi.

ABD yönetimi kasım ayında devreye sokacağı tek taraflı yaptırımların ikinci paketiyle İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:25
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